El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su descontento con el equipo de futbol sinaloense Dorados, debido a su decisión de no jugar sus partidos en el estado, argumentando condiciones de inseguridad. Durante sus declaraciones, calificó al equipo como “fifí” y contrastó su actitud con la del equipo de Mazatlán FC, que continúa disputando sus encuentros en la entidad.

Críticas a la falta de solidaridad de Dorados

El mandatario estatal señaló que la decisión de Dorados refleja una falta de solidaridad hacia su afición y hacia el pueblo sinaloense. “Esa liga que exprime al pueblo vendiendo boletos y mil cosas más, son pocos solidarios con Sinaloa y México tomando esas actitudes”, afirmó.

“Yo no sé si en las ligas de Arabia, Israel, Ucrania o algunos de Europa no juegan por alguna circunstancia. Ahí está más peligroso porque tiran bombas”, comparó el mandatario sinaloense.

Ahí está más peligroso porque tiran bombas

Rocha Moya también destacó que, a pesar de la lealtad de los aficionados, el equipo no ha invertido lo suficiente para mejorar su desempeño, lo que ha llevado a su declive en la primera fuerza. En contraste, mencionó el éxito del estadio de béisbol de los Tomateros de Culiacán, que recientemente reunió a más de 17 mil aficionados, demostrando que el apoyo del público en Sinaloa sigue siendo fuerte.

LA LIGA MX ES EL ENEMIGO NÚMERO 1 DE MÉXICO 😡😡 El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, arremete contra la FMF por no permitir que los Dorados jueguen en el estado debido a la inseguridad que se vive en la entidad pic.twitter.com/TXE8dRza8r — Tres PM (@trespm) January 14, 2025

En el caso del béisbol, el Comisionado de las Grandes Ligas le solicitó al gobierno de Sinaloa una carta en la que garantizará la seguridad de los peloteros que son jugadores que proceden de grandes ligas a participar, se entregó el documento y hasta ahora no ha habido problema, los peloteros que mayormente vienen de Estados Unidos participan en los cuatro equipos de béisbol de Sinaloa (Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis).

Sebastián ‘Loco’ Abreu lamenta la situación

El director técnico de Dorados, Sebastián “Loco” Abreu, expresó su tristeza e impotencia ante la imposibilidad de jugar en casa. “Es una tristeza no poder jugar con nuestra gente acá. Hay estados con mayores problemas de inseguridad que Sinaloa, y aun así tienen fútbol. No entiendo por qué no podemos competir en casa”, comentó.

Actualmente, el equipo sinaloense juega como local en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, una decisión que ha generado incomodidad tanto en los jugadores como en los seguidores del club.

El impacto en la afición sinaloense

La situación ha generado descontento entre los fanáticos de Dorados, quienes han sido fieles al equipo a pesar de los retos deportivos y administrativos. La ausencia de partidos en Culiacán representa un golpe para la conexión entre el club y su afición local, quienes anhelan volver a ver a su equipo competir en territorio sinaloense.

El gobernador Rocha Moya instó al equipo a reconsiderar su postura y a priorizar el apoyo a su afición. “Si no quieren a su afición, ¿para qué se retiran? La gente sigue siendo fiel a Dorados, a pesar de todo”, subrayó.

Solamente en la primera semana de enero del 2025 en Sinaloa se registró un total de 45 personas asesinadas, luego de varios ataques y enfrentamientos en distintos municipios de la entidad, generada por la rivalidad entre Los Chapitos y Los Mayitos, la cual inició en septiembre de 2024.

Con corte al 8 de enero han sido asesinadas o encontradas sin vida 32 personas en Culiacán, 6 en Mazatlán, 4 en Escuinapa, 2 en Rosario y 1 en Mocorito. N

(Con información de El Debate, El Sol de Sinaloa y Excélsior)



