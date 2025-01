El cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, es una de las figuras más populares de la música mexicana en su variante de corridos tumbados. Su música y estilo lo han hecho un referente para una generación que ha virado de los corridos y la banda a una nueva versión que ya ha traspasado el Atlántico. Sin embargo “Doble P” ha sido señalado junto a influencers y otros músicos como parte de una red de lavado de dinero vinculada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Señalamientos a través de volantes en Culiacán

Los señalamientos se difundieron mediante volantes lanzados desde avionetas en colonias al sur de Culiacán, urbe mexicana que se encuentra en una crisis de seguridad desde septiembre de 2024. Peso Pluma, famoso por sus éxitos “AMG”, “El Azul”, “Igualito a mi apá” y “El Gavilán”, ha sido criticado por interpretar canciones que supuestamente hacen referencia directa a actividades delictivas de “Los Chapitos”.

En temas como El Gavilán, interpretado junto a Luis R. Conriquez y Tony Aguirre, se mencionan líneas que muchos consideran apología al narcotráfico: “Pa’ chambear con don Iván / Soy de la gente del Chapo Guzmán / No me muevan que me puedo enojar / Y me les presento, soy el Gavilán”. Estos temas no son asunto menor ya que han puesto entredicho su seguridad, la de sus espectáculos y hasta sus fans que se cuentan por millones ya en el mundo.

Amenazas y cancelación de conciertos

La polémica se intensificó cuando aparecieron mantas con amenazas hacia Peso Pluma en diversas zonas de Tijuana, firmadas supuestamente por un cartel del narcotráfico. Estas advertencias llevaron a la cancelación de su concierto en el Estadio Caliente, programado para el 14 de octubre de 2023, así como presentaciones en ciudades como Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana, reportó El País.

Impacto en festivales internacionales

A nivel internacional, Peso Pluma también suspendió su participación en eventos como el Festival de Viña del Mar y su gira programada en Sudamérica, alegando “razones personales”. Este anuncio llegó tras semanas de controversia en la prensa latinoamericana debido a los señalamientos de que sus canciones promueven actividades ilícitas.

Peso Pluma está en las listas de los artistas más escuchados de 2024 en la plataforma de música Spotify, que fue dominada por Taylor Swift por segundo año consecutivo en el primer puesto.

El de Guadalajara se colocó como el séptimo artista más escuchado a nivel mundial de Spotify, según la plataforma, Wrapped 2024. Lo acompañan en la lista otros latinos como Feid y Bad Bunny, quien se posicionó en el tercer puesto, debajo de The Weeknd. De este tamaño resulta la influencia del intérprete de “Lady Gaga”.

Contexto de violencia en el Cártel de Sinaloa

“Los Chapitos” y “Los Mayitos”, facciones rivales del Cártel de Sinaloa, mantienen una guerra que ha dejado un saldo de 671 asesinatos y casi 800 desapariciones en la región. Esta lucha ha intensificado la violencia en el estado, afectando a figuras públicas y generando campañas de propaganda, como el uso de volantes para señalar a artistas e influencers.

Reacciones de la comunidad y autoridades

El caso de Peso Pluma ha puesto en el centro del debate la relación entre la música y el narcotráfico. Mientras algunos defienden al cantante como un narrador de la realidad social, otros lo acusan de glorificar actividades delictivas.

Las investigaciones en curso y la creciente tensión han creado un entorno incierto para el artista de 24 años, quien sigue enfrentando cuestionamientos tanto en México como en el extranjero. N

