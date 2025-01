La piratería y el contrabando continúan siendo problemáticas graves en México, tanto en términos económicos como sociales. La Organización Mundial del Comercio (OMC), define a la Piratería, como la “Reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos.”

Por su aprte la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define a la piratería como “La reproducción y distribución de copias y obras protegidas por derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos cuando dicha autorización resulte necesaria”.

Aunque se han implementado medidas legales, la aceptación social y la percepción de la piratería como un delito “sin víctimas” dificultan su erradicación. Aunado a una falta de efectividad y continuidad en las estrategias gubernamentales para controlar estas ilícitas actividades.

El panorama que se presenta hoy en México y el mundo, evidencia una problemática arraigada en factores económicos y sociales, que afecta tanto a las finanzas públicas como a la competitividad de las empresas legales en el país.

Combatir este fenómeno requiere esfuerzos integrales entre gobierno, empresas y sociedad civil.

El reciente aseguramiento de mercancías piratas en el municipio de Ensenada, Baja California, cuantificado en un monto superior a los 320 millones de pesos, pone en evidencia el impacto del consumismo y la economía informal en nuestra región y en México.

Este operativo, parte de la denominada “Operación Limpieza,” el cual tiene su acción detonante el pasado mes de noviembre de 2024 en Plaza Izazaga #89 en Ciudad de México, concurrida plaza que cuenta con 1500 locales comerciales distribuídos en 16 pisos y derivo en el aseguramiento de más de 260 mil piezas de mercancía pirata provenientes de Bangladesh, China, Vietnam, Malasia e Indonesia con un valor aproximado a 7.5 mdp; al respecto, el Secretarío Federal de Economía Marcelo Ebrard, anuncio que dicho operativo se extendería a varias entidades federativas y se procedería a la cancelación de las patentes de agentes aduanales involucrados en la importación ilegal de dichas mercancías, a los locatarios y propietarios del inmueble Izazaga 89 les advirtió, que no pueden navegar en la “zona gris” y pensar que no tendrán responsabilidad, pues será gestionada ante la FGR la extinción de dominio sobre el inmueble, ya que aún cuando se realizaron cuatro operativos previos y conforme a la ley, los arrendadores de los locales comerciales deben denunciar si saben de actividades ilícitas en sus respectivos lugares.

Operativo en Baja California