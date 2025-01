Este viernes 10 de enero, comienza la Feria Nacional de Rincón de Romos (FENARR), verbena que contará con la presencia de Luis R. Conriquez y Alfredo Olivas, dos artistas que en su repertorio presentan “narcocorridos” o “corridos bélicos”, géneros musicales característicos por hacer apología del delito.

Al respecto, el secretario de seguridad pública del estado, Manuel Alonso García, mencionó que se ha exhortado al alcalde del municipio en cuestión para que invite a ambos artistas a que no toquen estas canciones, pues aún cuando no existe una ley que regule, se busca que estos conciertos no den un mal ejemplo a la población.

“Lo que ha instruido la gobernadora es que las autoridades municipales cuiden estos eventos; si va a venir un artista que tenga una canción de este estilo, prohibirle cantarla acá. Sin embargo, no hay una ley que lo prohiba hasta ahora, pero sí se ha buscado que no se lleve a cabo” explicó.

El funcionario puso sobre la mesa el legislar sobre la organización de este tipo de eventos, buscando ciertas restricciones para que estas canciones no sean interpretadas, facultad que adelanta, correspondería a cada uno de los municipios.

“Hay situaciones que se tendrán que legislar, pero por mientras se procura que en el ámbito de la autoridad estatal, sobre todo municipal en su esquema de eventos, procuren que cuando hagan eventos públicos, haya una reglamentación que prohíba la apología del delito” agregó.

Desde hace aproximadamente un año, autoridades estatales han evaluado la posibilidad de prohibir este género músical, sin embargo, no se ha concretado. A nivel nacional, Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo han prohibido la realización de conciertos masivos del género, mientras que en Jalisco, la restricción aplica en determinados eventos.