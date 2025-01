Los incendios forestales en Los Ángeles han puesto en alerta tanto a las autoridades locales como a Hollywood y a la NFL para evaluar el impacto que estos podrían tener en el partido de playoffs entre los Rams y los Vikings programado para el próximo lunes en el SoFi Stadium, además de los eventos en la temporada de premiaciones y filmaciones.

La liga emitió un comunicado asegurando que continúa “monitoreando de cerca los desarrollos en el área” y mantiene contacto con los equipos, la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) y las autoridades locales. Aunque el estadio en Inglewood no se encuentra directamente afectado, la calidad del aire es preocupante, con niveles que alcanzaron 144 en el índice AQI, considerados no saludables para grupos sensibles.

Tres incendios activos alrededor de Los Ángeles han causado la evacuación de más de 70,000 personas. Las áreas afectadas incluyen desde la costa del Pacífico hasta Pasadena, con la comunidad de Pacific Palisades especialmente afectada. En esta zona, decenas de hogares han sido consumidos por las llamas, impactando tanto a familias como a celebridades que residen en la región.

A pesar de la situación, los Rams confirmaron que su sede en Woodland Hills, a casi 21 kilómetros al norte de Pacific Palisades, no ha sido afectada por los incendios. Las estrellas del equipo, como Cooper Kupp y Puka Nacua, expresaron su solidaridad en redes sociales, agradeciendo a los bomberos y enviando mensajes de apoyo a las familias impactadas.

Los incendios también han obligado a suspender múltiples eventos en Hollywood, como la gala de los Premios de la Crítica Cinematográfica y el estreno de “The Last Showgirl” protagonizada por Pamela Anderson. Además, el parque temático Universal Studios cerró debido a las condiciones climáticas adversas y los fuertes vientos. Por su parte Disneyland no ha confirmado cierres por la contingencia en el área, aunque el parque se localiza a 80.5 kilómetros de la zona del siniestro.

Universal Studios Hollywood and Universal CityWalk will be closed today as a result of the extreme winds and fire conditions. We will continue to assess the situation and expect to open for business tomorrow. The safety of our team members and our guests is our top priority.

— Universal Studios Hollywood (@UniStudios) January 8, 2025