Pacific Palisades fire is horrifying. It’s steps away from Santa Monica 😱 pic.twitter.com/qyDUzVc3DL

Videos de medios locales muestran personas abandonando el vecindario a pie con algunas pocas pertenencias o mascotas. El tráfico bloqueó algunas de las calles, y varias personas abandonaron sus autos en la vía.

El actor Steve Guttenberg, de “Loca academia de policía” (1984), dijo que estaba tratando de ayudar a unos amigos a salir del área pero que las calles estaban trancadas.

“Si dejas tu auto (…) deja las llaves para que la gente pueda mover el carro y permitir a los camiones de bomberos entrar al lugar. Es realmente muy importante”, dijo a la televisora KTLA.

Traffic on PCH towards Pacific Palisades is a mess. The Palisades fire is now estimated to be around 200 acres. pic.twitter.com/dyLthfL1xM

