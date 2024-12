El avión de Azerbaijan Airlines que se estrelló en Kazajistán hace unos días sufrió “interferencias externas, físicas y técnicas“, afirmó este viernes 27 de diciembre la aerolínea al anunciar los resultados preliminares de una investigación que atizan las especulaciones de que misiles de defensa rusos alcanzaron la aeronave.

El avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines, con 67 personas a bordo, realizaba el miércoles un vuelo de Bakú, capital de Azerbaiyán, a Grozni, capital de la república de Chechenia, en territorio ruso.

El aparato se estrelló en circunstancias aún poco claras y se incendió cerca de Aktau, un puerto del mar Caspio en el oeste de Kazajistán, que está lejos del itinerario previsto. Hasta ahora, las autoridades de Kazajistán reportan 38 muertos.

Azerbaijan Airlines suspendió sus vuelos a varias ciudades rusas. Lo anterior, debido a “los resultados preliminares de la investigación sobre el accidente del avión Embraer 190 que operaba el vuelo Bakú-Grozni J2-8243 de Azerbaijan Airlines apuntan a interferencias externas, físicas y técnicas”.

El Kremlin dijo este viernes que no se pronunciaría hasta que finalice la investigación. Esto luego de los reportes de que la nave pudo ser alcanzada por misiles de defensa rusos.

“Hay una investigación en curso, y hasta que no se conozcan las conclusiones, consideramos que no tenemos derecho a hacer ningún comentario y no lo haremos”, declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.