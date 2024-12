La decisión fue tomada: Checo Pérez quedó fuera del equipo Red Bull Racing, marcando el inicio de una nueva etapa para la escudería de las bebidas energéticas. En su lugar, el joven piloto Liam Lawson fue elegido como compañero de Max Verstappen, el cuatro veces campeón del mundo. Sin embargo, el cambio no estuvo exento de polémica, ya que Lawson enfrentó una oleada de críticas en redes sociales, especialmente de los seguidores del mexicano.

El piloto neozelandés de 22 años confesó que no estaba preparado para el nivel de abuso que recibió tras su nombramiento. En una entrevista con The Times, expresó:

“Originalmente vi demasiado (abuso), pero no lo esperaba, no estaba listo para eso. Para ser honesto, ya no uso mucho redes sociales. Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios”.