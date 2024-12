Sergio “Checo” Pérez y Red Bull Racing han oficializado lo que ya era un fuerte rumor: su separación anticipada, a pesar de un contrato que inicialmente lo vinculaba hasta 2026. Este miércoles 18, la Fórmula 1 confirmó el acuerdo entre ambas partes, marcando el cierre de una etapa que deja un legado imborrable para el piloto mexicano en el equipo austríaco, aunque los seguidores del “ministro de Defensa” resintieron la decisión.

Aunque en las inscripciones a 2025 apareció el nombre de Sergio Pérez para la temporada inmediata las cosas cambiaron entre la escudería y el tapatío. En un comunicado emitido por Red Bull, Christian Horner destacó el impacto de Pérez en el éxito reciente del equipo:

Por su parte, Checo expresó su gratitud en una emotiva carta:

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024