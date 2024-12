Aún no es Navidad, pero diciembre ya nos sorprendió con un regalo. La icónica serie de comedia estadounidense Malcolm in the Middle (en español, Malcolm el de en medio) regresará a la televisión con cuatro episodios especiales y con el elenco original.

“¡Han vuelto! Malcolm regresa con cuatro episodios nuevos en Disney Plus”, anunció la plataforma en X (antes Twitter) junto a un par de breves videos promocionales, en los que aparecen Lois (Jane Kaczmarek), Hal (Bryan Cranston) —padres del protagonista en la serie— y Malcolm, interpretado por el actor Frankie Muniz.

Aunque la publicación ya suma más de 469,000 visualizaciones en X, en menos de dos horas, no hay más información al respecto como la fecha de estreno. Sin embargo, la revista estadounidense Variety aseguró que la nueva versión estará dirigida por el creador de la serie original, Linwood Boomer. Además, adelantó que la historia girará en torno a Malcolm y su hija, quienes se verán envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois exijan su presencia para la fiesta de 40° aniversario de bodas.

“’Malcolm el de en medio’ es una comedia histórica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sentimiento y empatía. Su representación divertida y sentida de una familia adorablemente caótica resonó entre el público de todas las edades, y estamos muy emocionados de darle la bienvenida al elenco original para que vuelva a dar vida a esa magia”, comentó Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

EL ELECTO ORIGINAL DE MALCOLM EL DE EN MEDIO

De incluir a todo el elenco original, también veríamos en pantalla a Dewey (Erik Per Sullivan), Francis (Christopher Masterson) y Reese (Justin Berfield), los demás hermanos de Malcolm.

La serie se emitió originalmente en Fox entre los años 2000 y 2006, en total fueron siete temporadas. La historia sigue a Malcolm, un niño superdotado que pertenece a una disfuncional, pero entrañable, familia de clase media en Estados Unidos. La trama muestra cómo enfrenta los retos de ser el “superdotado” en una familia caótica y en un mundo que no siempre aprecia su inteligencia. Una de las peculiaridades de esta producción es que todo está narrado desde la perspectiva del joven, lo cual hace romper la cuarta pared.

El programa sumó 33 nominaciones a los Premios Emmy a lo largo de su trayectoria, pero solo ganó siete estatuillas. La serie fue bastante popular entre los espectadores tanto por su enfoque innovador como por las increíbles actuaciones de su elenco, especialmente la de Bryan Cranston, quien más tarde dio vida a Walther White en Breaking Bad. N