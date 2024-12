La icónica Mariah Carey, conocida mundialmente como la “Reina de la Navidad”, reafirmará su título este 25 de diciembre al encabezar el NFL Christmas Gameday, transmitido por Netflix. Carey, de 55 años, interpretará su exitoso y atemporal tema “All I Want for Christmas Is You, una canción que ha roto récords y se ha convertido en un clásico navideño. Su actuación, grabada especialmente para esta jornada, promete emocionar a millones de espectadores justo antes de los partidos programados.

“Esta Navidad, todos cumpliremos nuestros deseos”, dijo Carey en referencia al evento. “La NFL se transmitirá en vivo en Netflix y yo también estaré allí”.

PARTIDOS Y HORARIOS DE LOS JUEGOS DE LA NFL EN NAVIDAD

El NFL Christmas Gameday comenzará con un emocionante enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs, actuales campeones del Super Bowl, y los Pittsburgh Steelers, a las 12:00 horas (centro de México). Más tarde, a las 15:30 horas (centro de México), los Baltimore Ravens se enfrentarán a los Houston Texans en un partido que promete ser igual de emocionante.

BEYONCÉ HARÁ LO SUYO EN EL HALF TIME

Para complementar la jornada, Beyoncé hará una presentación especial durante el medio tiempo del segundo partido. Su actuación, junto con la participación de Carey, promete ser uno de los momentos más memorables de la temporada navideña.

¿TAYLOR SWIFT ESTARÁ AHÍ?

Además de estas actuaciones estelares, la Navidad podría traer otra sorpresa: la aparición de Taylor Swift, quien se rumorea que asistirá para apoyar a su pareja, Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs. Este detalle ha generado aún más expectativa entre los fanáticos de la música y el fútbol.

EL POTENTE ACUERDO DE NETFLIX Y LA NFL

El evento forma parte de un acuerdo de tres años entre Netflix y la NFL, que incluye la transmisión de al menos un partido navideño en los años 2025 y 2026, según informó Variety. Este acuerdo no solo marca un hito en la colaboración entre el streaming y el deporte, sino que también refuerza la tradición de disfrutar el fútbol americano en fechas festivas.

No te pierdas el NFL Christmas Gameday este 25 de diciembre, un espectáculo que combinará el talento musical de Mariah Carey y Beyoncé con la pasión del futbol americano, creando una experiencia única para celebrar la Navidad. N

