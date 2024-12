El auge de las apps de citas, redes sociales y tecnología ha transformado la forma en que conectamos románticamente. Aunque ahora hay más herramientas para identificar “red flags” (señales de alerta) en el comportamiento de una pareja potencial, el proceso sigue siendo subjetivo. Aquí, expertos comparten consejos clave para detectar comportamientos incompatibles o problemáticos en citas.

Lisa Marie Bobby, PhD, Fundadora y CEO, Growing Self Counseling & Coaching

Demasiada intensidad en la primera cita. Personas que se muestran demasiado apasionadas, comparten en exceso o intentan avanzar rápido pueden generar relaciones poco saludables.

Otros riesgos: deshonestidad, falta de empatía y límites poco claros. Observa patrones extremos en su comportamiento.

Consejo: Prioriza el carácter sobre la química inicial y no ignores señales de alerta.

Duana Welch, PhD, Escritora y Coach de Citas

Habla sobre términos decisivos no negociables (dealbreakers) desde el principio. Es crucial discutir valores o necesidades fundamentales para evitar relaciones condenadas.

Errores comunes: Ignorar diferencias significativas como religión o planes de tener hijos pensando que "se resolverán".

Recomendación: Identifica tus prioridades y exprésalas con claridad desde el inicio.

Ellyn Bader, Psicóloga

Historial de relaciones fallidas. Examina cómo una persona maneja problemas familiares o pasados amorosos.

Incompatibilidad de valores: Si sus objetivos o estilo de vida contradicen tus valores, como salud, viajes o familia, no ignores esto.

Denise Marigold, Universidad de Waterloo

Desbalances en la comunicación. Si una persona comparte en exceso o presiona para obtener confidencias profundas en la primera cita, podría ser una señal de alerta.

Clave: Analiza si escuchan con interés o solo esperan para hablar.

Peter Pearson, PhD, Coach matrimonial para emprendedores

Tendencia a culpar. Si alguien culpa constantemente a sus exparejas, familia o colegas, esto podría indicar una falta de responsabilidad.

Advertencia: Este tipo de personas son malos compañeros en metas compartidas y pueden hacer que la relación sea solitaria.

Las primeras citas son una oportunidad para recopilar información, no para comprometerse. Detectar señales de alerta y priorizar compatibilidad puede evitar desilusiones a largo plazo. Siempre confía en tus instintos y no temas decir "no" si detectas comportamientos que no encajan con tus valores o expectativas.

