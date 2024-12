La campeona de Europa y medallista olímpica de triple salto, Ana Peleteiro, ha alzado la voz contra el abuso y el maltrato psicológico. A través de un impactante video en TikTok, la atleta compartió desgarradores episodios vividos con una expareja, sumándose al movimiento “Y aun así me quedé”, tendencia donde mujeres relatan experiencias de abuso en sus relaciones.

LAS AGRESIONES QUE SUFRIÓ ANA PELETEIRO

Peleteiro detalló episodios de control, manipulaciones y agresiones sexuales no consentidas. “Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aun así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aun así me quedé”, afirma Peleteiro con una notoria angustia.

Hoy, la atleta Ana Peleteiro se ha atrevido a denunciar que ha sufrido maltrato y violaciones por parte de su expareja. pic.twitter.com/qnccxEAIRR — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 9, 2024

“Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque el que no sabe no estropea. Y, aun así, me quedé”, explica la campeona deportista, madre e ‘influencer’.

En el video se le aprecia afectada y señala la forma en la que sufría abuso por parte de su expareja. “Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cosas del día a día. Y, aun así, me quedé”, detalló.

Control extremo: Cambios en su forma de vestir, actuar y en sus relaciones con familia y amigos.

Cambios en su forma de vestir, actuar y en sus relaciones con familia y amigos. Manipulación emocional: Su pareja la amenazaba con abandonarla y negaba sus infidelidades acusándola de estar “loca”.

Su pareja la amenazaba con abandonarla y negaba sus infidelidades acusándola de estar “loca”. Celos tóxicos: Restricciones como el uso de cristales que oscurecían la pantalla del móvil y ocultamiento constante de conversaciones.



UNA SEÑAL DE ALERTA PARA LAS VÍCTIMAS DE ABUSO

La medallista olímpica dirigió un mensaje esperanzador a quienes enfrentan relaciones similares:

Identificar señales de abuso: Desde manipulación hasta comportamientos narcisistas.

Desde manipulación hasta comportamientos narcisistas. Buscar ayuda: Recomendó acudir a terapia y rodearse de personas que apoyen el proceso de recuperación.

Recomendó acudir a terapia y rodearse de personas que apoyen el proceso de recuperación. Un nuevo comienzo: “Es posible vivir un amor real, bueno y bonito”.

Tras el emotivo testimonio, Ana Peleteiro, quien actualmente convive con su pareja y entrenador Benjamin Compaoré, recibió una avalancha de mensajes solidarios. La atleta, madre de una niña nacida en 2022, ha inspirado a miles con su valentía para denunciar y superar una relación tóxica.

Ana Peleteiro demuestra que alzar la voz puede ser el primer paso hacia la libertad y un futuro lleno de amor verdadero. N

(Con información de AFP)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: