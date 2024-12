Bajo el lema “Esta noche se trata de nosotros. Nada fuera importa, solo tú y yo“, Dua Lipa cautivó a más de 20,000 fans en el Gocheok Sky Dome de Seúl, dejando claro que, a pesar de los recientes eventos políticos en Corea del Sur, el espectáculo debía continuar.

‘LEVITATING’ EN MEDIO DE TENSIONES POLÍTICAS

El primer concierto de la etapa asiática de la gira mundial Radical Optimism coincidió con un momento políticamente delicado en Corea del Sur. Tras la declaración y rápida revocación de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol, el evento ofreció a los asistentes una necesaria pausa para disfrutar y celebrar.

Esta noche se trata de nosotros. Nada fuera importa, solo tú y yo

La primera de las dos noches comenzó el miércoles con un despliegue de luces láser y una energía vibrante. Lipa abrió el espectáculo con su canción “Training Season”, luciendo un glamuroso bodysuit negro y acompañada por un grupo de bailarines. El ambiente se llenó de emoción con éxitos como “One Kiss” e “Illusion”, invitando al público a cantar y bailar junto a ella.

La incertidumbre tuvo lugar el día 3 de diciembre con la aplicación de la ley marcial, puesto que la cantante británica había arribado a la nación asiática apenas un día antes. El temor que se suscitó por la aplicación de esta medida que suspende las libertades civiles estándar, está contemplada en la Constitución de Corea del Sur como una herramienta que puede ser declarada por el presidente en caso de “necesidad militar, conflicto armado o emergencia nacional similar”. Esta medida permite el despliegue de fuerzas militares para garantizar la seguridad pública y el orden en situaciones extremas, por lo que el encuentro entre Dua Lipa y sus fans coreanos estaba en riesgo.

El presidente inicialmente justificó su decisión de declarar la ley marcial como un acto necesario para “proteger la República de Corea libre de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, erradicar a los despreciables elementos antiestatales pro-Norcorea que saquean la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y salvaguardar el orden constitucional libre”, aunque esta medida duró apenas 3 horas.

Ante el temor de la cancelación del evento, la empresa organizadora Live Nation compartió que el recital tendría lugar la noche del 4 de diciembre en el Gocheok Sky Dome de Seúl abriendo puertas a las 18:30.

UN MENSAJE DE CONEXIÓN Y CELEBRACIÓN

En medio de su poderosa actuación, Dua Lipa se tomó un momento para dirigirse a sus fans coreanos: “Estoy tan feliz de estar aquí, bailando y cantando con ustedes. Esta noche es nuestra fiesta. Nada más importa, solo nosotros.”

Este mensaje resonó profundamente, mientras interpretaba canciones como “End of an Era”, “Break My Heart”, “Love Again” y “Pretty Please”. La energía alcanzó su punto máximo con “Levitating”, un gran favorito del público coreano, y continuó con su icónico éxito “New Rules”, que desató una oleada de euforia en el estadio.

EPISODIOS MEMORABLES

El espectáculo también tuvo momentos más íntimos, como durante “Cold Heart”, su colaboración con Elton John, donde los fans iluminaron el domo con las linternas de sus teléfonos. Para cerrar, Lipa eligió canciones llenas de poder y alegría como “Dance The Night”, de la banda sonora de Barbie (2023), y el vibrante tema “Houdini”, que dejó al público ovacionando hasta el último acorde.

EL ÉXITO GLOBAL DE RADICAL OPTIMISM

La gira mundial de Dua Lipa, que comenzó en Europa, ha sido un rotundo éxito con entradas agotadas y fechas adicionales en múltiples ciudades. La parada en Seúl marcó el cierre de la etapa asiática, consolidando a Lipa como una de las estrellas más grandes del pop actual. N

(Con información de The Korea Times)