En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, se dio a conocer que en Baja California el sector masculino es el que más se contagia de la enfermedad, tendencia que históricamente se ha replicado en las últimas décadas.

Juan Luis Mosqueda Gómez, director general de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) detalló que el Estado como otras entidades del país, tienen registrados a más varones con la enfermedad.

“En México sigue habiendo un predominio de hombres que tienen sexo con otros hombres… debemos reconocer que hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans, personas privadas de la libertad son poblaciones particularmente afectadas, sin olvidar que hay otras poblaciones con VIH”, indicó Mosqueda Gómez.

Los varones que realizan estas prácticas aportan la mayor cantidad de expedientes de VIH, ocupando el 70% de las atenciones médicas a nivel nacional.

En el país se diagnostican alrededor de 20 mil casos nuevos al año, siendo en promedio 600 los que se presentan en Baja California, un nivel bajo de acuerdo con el director general de CENSIDA.

EL VIH EN BAJA CALIFORNIA TAMBIÉN AFECTA A MUJERES

Sobre los otras poblaciones que adquieren la enfermedad, el funcionario especificó que el otro grupo importante a tomar en cuenta son las mujeres, las cuales representan el 20% de los casos.

Muchas de ellas son contagiadas a través de sus parejas sentimentales varones que adquirieron el VIH.

“Ellas al no percibirse en riesgo, al decir yo tengo una pareja estable, no tengo otras parejas no se perciben en riesgo, pero suelen adquirir el VIH de parejas estables, entonces es el llamado que yo hacía a hacer detección por ejemplo en todas las mujeres embarazadas”, advirtió Mosqueda Gómez.

Lo anterior se puede realizar de manera sencilla y segura a través de las pruebas rápidas que facilita CENSIDA.

Cabe señalar que la esperanza de vida en México es de 75 años, edad a la cual también pueden llegar los pacientes con VIH si cuentan con un tratamiento adecuado. N

