En los últimos años, México ha experimentado una acelerada transformación digital impulsada por nuevas tecnologías y modelos de negocio. La Inteligencia Artificial (IA), junto con el uso de tecnologías de código abierto, ha emergido como un motor clave para la modernización de los sectores públicos y privados en el país. En este contexto, el gobierno mexicano ha adoptado diversas estrategias para fomentar la innovación tecnológica, alineándose con tendencias globales y potenciando su crecimiento económico y social, afirma Christiaan Goslinga, Director Ejecutivo de B-Drive IT.

De acuerdo con el directivo, México ha reconocido la importancia de la IA no solo como una herramienta para mejorar la competitividad, sino también como un factor esencial para el desarrollo social y económico. En 2024, el gobierno mexicano lanzó su Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030, con el objetivo de promover el uso de esta tecnología en áreas clave como la salud, la educación, el transporte, la seguridad pública y la economía.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, más del 35% de las empresas en México implementaron alguna forma de tecnología basada en IA para mejorar sus procesos productivos. La inversión en tecnologías emergentes como IA y Big Data ha aumentado en un 22% en los últimos tres años, siendo uno de los sectores con mayor crecimiento dentro de la economía digital mexicana.

“De acuerdo con el Informe de la Agenda Digital 2024 de la Secretaría de Economía, el país busca posicionarse como un líder en el uso de la IA en América Latina, aumentando su inversión en investigación y desarrollo (I+D) de tecnologías emergentes. La meta es incrementar la adopción de la IA en el sector privado, pero también en la administración pública, para mejorar la eficiencia de los servicios y optimizar la toma de decisiones gubernamentales. Por ejemplo, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) estima que el mercado de IA en México podría alcanzar los 1,4 mil millones de dólares para 2025”, afirma Christiaan Goslinga.

Otro componente fundamental en la estrategia digital del gobierno es la promoción del código abierto, que favorece la creación y el uso de software libre para el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles y sostenibles. El gobierno mexicano ha apostado por el uso de este tipo de software en sus iniciativas de digitalización, especialmente en las áreas de gobierno electrónico y servicios públicos.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) han impulsado proyectos para la digitalización de trámites y servicios, utilizando plataformas de código abierto que permiten una mayor transparencia, reducción de costos y participación ciudadana. Esta transición hacia el código abierto se ha acelerado con la creación de comunidades de desarrolladores locales que contribuyen a la construcción de soluciones digitales que no dependen de grandes corporaciones extranjeras, asegurando así una mayor soberanía tecnológica para el país.

En 2023, más de 100 iniciativas de código abierto fueron impulsadas en diferentes dependencias del gobierno federal, como el sistema de “Gobierno Digital” que facilita el acceso a trámites administrativos en línea.

México se ha sumado al movimiento de Open Government Partnership (OGP), que promueve la transparencia y la participación ciudadana mediante el uso de tecnologías abiertas. En 2022, el 90% de las plataformas digitales gubernamentales fueron desarrolladas bajo estándares de código abierto. El uso de software libre en el gobierno federal ha reducido en un 30% los costos operativos de los sistemas informáticos, de acuerdo con el Informe de Tecnologías de la Información 2023.

Aunque el panorama es prometedor, aún existen desafíos significativos que México debe enfrentar para consolidar la transformación digital en todos los sectores. La falta de infraestructura digital adecuada en áreas rurales, la brecha de habilidades digitales en la población y la necesidad de mayor inversión en ciberseguridad son aspectos que deben ser atendidos de manera urgente.

Sin embargo, las oportunidades son vastas. México tiene el potencial de ser un referente regional en el uso de IA y código abierto, lo que no solo contribuiría a la modernización de sus servicios públicos, sino que también podría generar un impacto positivo en la economía digital global. La clave para el éxito radica en seguir fortaleciendo la colaboración público-privada, invertir en educación tecnológica y crear políticas que promuevan la innovación abierta.

En un mundo cada vez más digitalizado, la Inteligencia Artificial y el código abierto se han convertido en herramientas imprescindibles para la transformación digital de México. Las iniciativas del gobierno actual demuestran un compromiso firme con la innovación tecnológica, no solo como un medio para mejorar la competitividad, sino también para garantizar un desarrollo más inclusivo y sostenible. A medida que el país avanza en su adopción de estas tecnologías, se abrirán nuevas oportunidades para que México juegue un papel crucial en la economía digital global, concluyó Christiaan Goslinga, Director Ejecutivo de B-Drive IT.