A pocas semanas de dejar la presidencia, Joe Biden anunció este domingo que otorgó un indulto oficial a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba cargos relacionados con evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego.

Hunter había sido declarado culpable de mentir sobre su consumo de drogas al adquirir un arma, considerado un delito grave, y también admitió responsabilidad en un caso de evasión fiscal. Sin embargo, el presidente saliente justificó su decisión al calificar las acusaciones como un “error judicial” y atribuirlas a motivaciones políticas.

“Ninguna persona razonable que analice los hechos de estos casos puede concluir otra cosa que no sea que mi hijo fue señalado sólo por ser mi hijo, y eso está mal”, afirmó Biden en un comunicado.

Una decisión controvertida tras promesas de no intervenir

El indulto llega tras reiteradas promesas de Biden de no involucrarse en los asuntos legales de su hijo. Incluso, en septiembre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que el mandatario no otorgaría un perdón.

En su declaración, Biden insistió en que respetó la independencia del Departamento de Justicia, pero defendió su intervención debido a lo que considera una politización del caso. “He creído en el sistema de justicia, pero este proceso fue infectado por la política, lo que llevó a un error judicial”, afirmó.

El presidente también señaló que los cargos contra Hunter surgieron en medio de acciones de sus opositores políticos en el Congreso, a quienes acusó de usar el caso como un ataque personal y electoral.

Una tradición presidencial

Antes de transferir el poder a Donald Trump en enero, Biden tiene la prerrogativa de conceder indultos, una tradición que suelen ejercer los presidentes estadounidenses al término de su mandato. N

Con información de Animal Político.