Puebla, Pue. Después de que se dio a conocer que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta invirtió 600 millones de pesos en el Banco Accendo, que se declaró en quiebra desde septiembre de 2021, el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que dos exfuncionarios estatales enfrentan denuncias por ser presuntos responsables del hoyo financiero.

Durante la presentación de su informe, Juan Carlos Moreno Valle, dijo que en tema de sanciones en estos dos años han emitido 27 resoluciones sancionatorias, en las que impusieron otras como, dos amonestaciones, 15 suspensiones, 8 destituciones con inhabilitación y 2 inhabilitaciones.

Asimismo, garantizó que de manera trimestral presentan un reporte de la situación de la inversión fallida en el banco, con el objetivo de que las instancias correspondientes avancen en las investigaciones, y poder determinar sanciones penales.

“Ya se presentaron dos informes de presunta responsabilidad administrativa contra dos exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ya se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa, ya estamos en espera de que salga la resolución por parte del Tribunal”, acotó.

Para concluir, indicó que suman dos denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República y una más ante la Fiscalía Anticorrupción del estado de Puebla.

No habrá impunidad, advirtió Armenta

Fue el pasado mes de julio cuando el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier advirtió que en su administración no habrá impunidad, se actuará sin escándalos, pero bajo la ley en el seguimiento del quebranto de 606 millones de pesos del Banco Accendo, cuidará de no caer en una práctica de persecución política.

En sus declaraciones, Armenta Mier precisó que lo ocurrido con el Banco Accendo no debe quedar impune, como tampoco en su administración se va a permitir el “saqueo fiscal” a través de proyectos de obras donde empresarios se ven favorecidos.

“No hay impunidad, no hay persecución contra nadie, no hay fobias, no hay filias, es estado de derecho, no vamos a inventar nada, no estamos en contra de nadie, es aplicación de la Ley (…) no significa que quien cometió un abuso, se tenga impunidad”.