A la hora de comer ya no solo hay que preocuparse por los ingredientes, ahora tenemos que saber con que utensilios se prepara. En un estudio de Andrew Turner, biogeoquímico de la Universidad de Plymouth especializado en la contaminación plástica. El consumo de sustancias tóxicas en nuestros alimentos está en ciernes continuamente, pero también es importante reemplazar los utensilios de cocina de plástico negro que entran en contacto con aceites y ácidos calientes. “Los aceites calientes y los ácidos actúan como agentes de lixiviación más efectivos que el agua caliente”, explicó a The New York Times.

EL PLÁSTICO NEGRO Y SU POTENCIAL TÓXICO

Investigaciones recientes sugieren que el plástico negro podría contener niveles alarmantes de productos químicos tóxicos, incluidos retardantes de llama, que pueden filtrarse en los alimentos durante la cocción. Esto se debe a que gran parte de este plástico proviene de residuos electrónicos reciclados, una práctica que, aunque parece beneficiosa para el medio ambiente, introduce riesgos significativos para la salud.

¿QUÉ HACE EL PLÁSTICO NEGRO PROBLEMÁTICO?

El plástico negro a menudo contiene componentes reciclados de dispositivos electrónicos, como computadoras o televisores, donde los retardantes de llama son comunes. Según Megan Liu, coautora de un estudio reciente sobre este tema, estos productos químicos son especialmente preocupantes, ya que pueden migrar del plástico a los alimentos, especialmente bajo el calor. Entre los compuestos encontrados se incluyen éteres de difenilo polibromados (PBDE) y decaBDE, vinculados a problemas hormonales, de desarrollo e incluso al cáncer.

¿CÓMO AFECTA A TUS UTENSILIOS DE COCINA?

Si tus utensilios de cocina negros, como espátulas o cucharas, están hechos de plástico y entran en contacto con altas temperaturas, podrían estar liberando sustancias químicas dañinas en tus alimentos. Este riesgo aumenta si el utensilio entra en contacto con aceites o ácidos calientes, que actúan como agentes de lixiviación más eficaces.

¿CÓMO IDENTIFICAR Y REEMPLAZAR TUS UTENSILIOS?

Diferenciar entre plástico y silicona

Para evitar riesgos, es importante distinguir entre utensilios de plástico negro y los de silicona, que son más seguros. La silicona tiene una textura antideslizante y un sonido más suave cuando se golpea, a diferencia del plástico duro, que es resbaladizo y produce un sonido seco.

Si tienes dudas, es mejor reemplazar tus utensilios de plástico negro por alternativas más seguras como utensilios de acero inoxidable, bambú o silicona de alta calidad.

Deshazte del plástico negro de forma responsable

Aunque no es reciclable en la mayoría de los sistemas municipales, la forma más adecuada de desechar el plástico negro es colocarlo en la basura común.

PRIORIZA TU SALUD EN LA COCINA

El creciente cuerpo de evidencia sobre los riesgos asociados con el plástico negro subraya la importancia de tomar decisiones informadas al elegir utensilios de cocina. Sustituir estos productos por alternativas más seguras no solo protege tu salud, sino que también reduce el impacto ambiental de este material difícil de reciclar. N