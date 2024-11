La visita de Katy Perry a México estuvo llena de momentos inolvidables, pero uno en particular dejó huella en la estrella pop: su aparición en el exitoso programa Pinky Promise, conducido por Karla Díaz.

En medio de la promoción de su próxima gira, la cantante estadounidense fue sorprendida por un mariachi femenil “Mariachi Mexicana Hermosa” que interpretó su icónica canción “Roar”, un gesto que no sólo la dejó emocionada, sino que también destacó el talento y la fuerza de las mujeres mexicanas.

El momento más impactante ocurrió cuando Karla Díaz, en un gesto lleno de orgullo y creatividad, le dijo a Katy Perry: “Te queremos demostrar que las mujeres mexicanas sabemos rugir”, dando paso a la emocionante interpretación de “Roar” en un arreglo original estilo mariachi. Katy, conmovida, no pudo ocultar su asombro y elogió tanto a las talentosas artistas como a Karla por crear un espacio tan especial.

Katy Perry, conocida por su carisma y cercanía con sus fans, compartió su admiración por la cultura mexicana durante su paso por la CDMX. Sin embargo, fue en el set de Pinky Promise, famoso por su temática completamente rosa y una atmósfera llena de calidez, donde la intérprete de “Firework” se sintió verdaderamente acogida. Entre risas, dinámicas amigables y la interpretación del mariachi, la cantante recibió un sombrero rosa personalizado, un detalle que la conmovió profundamente.

“México me ama y yo amo México”, expresó Katy Perry en el programa, destacando la pasión, alegría y autenticidad del público mexicano. Además, comparó el universo creado en su gira The Lifetimes Tour con el colorido y particular mundo de Karla Díaz en su programa.

The production of “Pinky Promise” surprised Katy Perry during her visit to México with a mariachi hat and a very Mexican version of her hit “Roar.” pic.twitter.com/IP2zmUXRMV

— 143 🅴 (@Iifetimez) November 22, 2024