Contar con vigilancia por parte de autoridades mexicanas hacia personas que buscan cruzar a Estados Unidos es una propuesta que no fue bien recibida por parte de los activistas dedicados a velar y exigir los derechos de la comunidad migrante.

Estos consideran que es una tarea que ya es realizada por parte del gobierno estadounidense a través de su garita e inspecciones secundarias más meticulosas en los casos que se requiera.

“Nosotros como organización creemos que no funciona de esa manera, que México quiera poner un check point (punto de revisión) para que crucen a un país que no es el suyo no es correcto, debería ser al revés, en la salida”, manifestó José María García Lara, director del albergue migrante Movimiento Juventud 2000.

La propuesta fue hecha por el controvertido embajador de Estados Unidos en México, Kent Salazar

Añadió el activista migrante, indicando que la idea surgió durante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En el inicio de la guerra algunos ciudadanos de origen ruso lograron internarse a Estados Unidos por medio de automóvil para solicitar asilo.

A causa de lo anterior Salazar consideró necesario que hubiera filtros que eviten se replique la práctica hecha por las personas que buscan asilo.

Más allá del beneficio que pueda obtener el Gobierno de Joe Biden, el cual próximamente recaerá en la figura de Donald Trump, García Lara reitera que no es una labor de la administración nacional.

“Ojalá esta propuesta no se dé, sin embargo, veremos que sucede en el transcurso de estos días, porque parece que si van a poner dos casetas de vigilancia con los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal como una medida de revisión antes de llegar con nuestro vecino país del norte, Estados Unidos”, externó el director del albergue migrante. N