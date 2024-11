Richard Gere estando en plena promoción de su nueva serie ‘The Agency’, que se estrenará en Paramount+ para México y América Latina el próximo 29 de noviembre. El actor estuvo invitado al programa matutino de NBC, Today. Durante su aparición, la conductora Savannah Guthrie presentó el tráiler de la serie, pero lo que sorprendió a la audiencia fue el gesto que ocurrió después.

Luego de la emisión del avance, las cámaras mostraron a Gere haciendo un gesto obsceno, ese que implica levantar el dedo medio. “¡Acabas de hacer un gesto obsceno en este programa matutino familiar!”, exclamó Guthrie, bromeando con el actor y asegurando que censurarían el momento.

Richard Gere shocked “Today” host Savannah Guthrie when he kicked off their interview by extending his middle finger to her. 😮 https://t.co/CQr550qn2M pic.twitter.com/wNw8jSreLg

— New York Post (@nypost) November 20, 2024