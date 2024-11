Pese a que se ha propuesto a distintas administraciones municipales de Tijuana un proyecto para reforestar la Vía Rápida de Tijuana en sus ambas direcciones (poniente y oriente) el plan no ha sido tomado en cuenta.

Octavio López Coronel, presidente de la asociación civil Nación Verde, indicó que perdió la cuenta del número de ocasiones que entregaron una estrategia para que la vialidad que mueve a decenas de automovilistas cuente con un área verde digna.

“La Vía Rápida uno la ve y es una tristeza, esta espantosa, es peligrosa, si ves la cantidad de árboles muertos que hay ahí, esos árboles van a caer en un punto y probablemente caigan sobre el arroyo y va a haber accidentes; son diseños que se hicieron mal”, argumentó el titular de Nación Verde.

Proyectos como la colocación de palmeras sobre la Vía Rápida son rechazados por activistas enfocados en el cuidado al medio ambiente, luego que no son idóneas para ser plantadas en la vialidad.

Se han puesto palmeras pero practicamente ya estan secas

Durante el gobierno de Jaime Bonilla Valdez se realizó precisamente este plan con las palmeras, mismas que se han ido secando con el pasar de los meses y representaron la pérdida de millones de pesos.

“Eso no se debió haber hecho, no iban ahí las palmeras, las plantaron mal, creo que de 1000 palmeras que pusieron si ahorita hay 100 vivas es mucho, no estuvo bien hecho ese trabajo, fue un trabajo mal hecho, pero eso pasa porque no se tiene que pensar en la próxima elección, tienes que pensar en la próxima generación”, advirtió López Coronel.

La propuesta de Nación Verde es colocar en el talud de la Vía Rápida plantas nativas, como pinos de la región que pueden vivir hasta 500 años, especies que son resistentes al fuego, a la sequía, que sirven para la biodiversidad y que no generan un costo mayor.

Este proyecto podría estar listo en un periodo de seis meses y tendría un costo aproximado de 20 millones de pesos, no obstante, el problema es que no habido “luz verde” por parte de los gobiernos municipales de la ciudad.

“Algún día va a pasar, la hemos presentado muchas veces (desde que tengo memoria) como que poco a poco va avanzando, pero si algún día esperamos nosotros que esto vaya a ser”, manifestó el presidente de Nación Verde. N