Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron sobre la detección, por primera vez en el país, de una cepa de mpox (antes llamada viruela símica) considerada potencialmente más letal.

Este brote del clado I mpox surgió por primera vez en la República Democrática del Congo (RDC) y desde entonces se ha extendido a varias áreas del mundo este año, incluido África central y oriental, Tailandia, Suecia y Reino Unido.

Si bien se ha observado un brote de clado II mpox en Estados Unidos y en otros lugares desde 2022, el primer caso de clado I en el país fue confirmado este fin de semana por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

Las personas con mpox generalmente desarrollan un sarpullido que podría presentarse en las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca. Este síntoma también aparece cerca de los genitales, incluido el pene, los testículos, los labios vaginales y la vagina, y el ano. El periodo de incubación es de 3 a 17 días. Durante este tiempo, una persona no tiene síntomas y podría sentirse bien, explican los CDC.

CDPH and @CDCgov have confirmed the first known case of clade I mpox in the US related to the outbreak in Central and Eastern Africa. CDPH is working with local health partners and CDC to learn more & prevent mpox spread in CA and the US.

Learn more https://t.co/H670vKvYxf 1/2 pic.twitter.com/nERovL0z7O

— California Department of Public Health (@CAPublicHealth) November 19, 2024