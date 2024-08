La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles 14 de agosto al actual brote de mpox (conocido anteriormente como viruela de mono) como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Es la segunda ocasión que el organismo de las Naciones Unidas activa el nivel más alto de alerta contemplado en el Reglamento Sanitario Internacional para esta enfermedad, y la octava vez en la historia.

“Hoy el comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, luego de una reunión con 16 expertos del Comité de Emergencia.