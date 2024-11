Karla Barajas, escritora y creadora de contenido, fomenta desde hace años la espiritualidad y el bienestar holístico. Para la joven originaria de Guadalajara, Jalisco, estas prácticas son clave para fomentar el autoconocimiento, alcanzar la paz interior y crear una relación armoniosa con el entorno y las personas.

En sus redes sociales, Karla destaca técnicas como el EFT (Emotional Freedom Technique) o Tapping, una técnica cuyo fin es la liberación emocional, pero ¿estas herramientas reemplazan la terapia profesional y son bien recibidas por los usuarios?

En un mundo acelerado y lleno de adversidades, emerge una tendencia o filosofía de vida: el “slow living” o “vivir despacio”, un enfoque que aboga por desacelerar el ritmo frenético al que estamos acostumbrados. De acuerdo con el sitio Therapyside, uno de sus aspectos más significativos es su capacidad para reducir la ansiedad.

El movimiento tiene sus raíces en el libro Elogio de la lentitud, de Carl Honoré, publicado en 2004, que inspiró a numerosos autores, artistas y creadores de contenido a abrazar y difundir esta manera de vivir. Aunque Karla no menciona el término “slow living” en entrevista con Newsweek en Español, su objetivo también es empoderar a las personas a través del bienestar mental y espiritual.

Desde pequeña Karla Barajas mostró un profundo interés por el desarrollo de la conciencia y el bienestar humano. Durante su adolescencia, y siendo una ávida lectora, devoró decenas de libros de corte espiritual. Este entusiasmo la impulsó a capacitarse mediante cursos, talleres, diplomados y certificaciones que le brindaron un amplio conocimiento en diversas técnicas y corrientes metafísicas.

“COMBINO ELEMENTOS DE AUTOAYUDA, SALUD INTEGRAL, BIENESTAR HOLÍSTICO Y ESPIRITUALIDAD”

En 2020 decidió aventurarse en las redes sociales como creadora de contenido en el ámbito de la espiritualidad y la holística. Pronto comenzó a ganar seguidores y a construir una presencia significativa en estas plataformas, según refiere su biografía disponible en Penguin Random House, casa editorial de sus libros Mereces más de lo que crees y Manifestación sin tanto rollo.

“Mi contenido combina elementos de autoayuda, salud integral y espiritualidad. Esta última no está necesariamente ligada a una religión específica, aunque puede estarlo si la persona lo elige. Hoy en día las personas la ajustan a aquello que les da un significado más profundo”, comenta.

Y añade al tema: “He tenido la fortuna de acompañar a más de 1,200 personas alrededor del mundo, en diferentes partes de su proceso, y todos con perfiles completamente distintos: mamás, emprendedoras, papás solteros, jóvenes y adultos mayores que están buscando un nuevo rumbo de su vida”.

Con más de 640,000 seguidores en Instagram y 1.7 millones en TikTok, la influente (influencer) suma varios videos sobre tapping, “para ayudar a manifestar, a bajar de peso con amor, soltar algún trauma o pensamiento limitante o repetitivo”.

A tenor del sitio Cigna Healthcare, resulta un método que algunas personas utilizan para ayudar a controlar las emociones y los pensamientos perturbadores. De igual manera puede contribuir a bajar el estrés y la ansiedad.

NO SUSTITUYE LA TERAPIA

Consiste en hacer golpeteos con las yemas de los dedos en ciertos puntos de la mano, la cabeza y el torso. Los puntos para el tapping son similares a los usados en acupuntura. Además, otro contenido recurrente en sus redes es sobre cómo construir un hogar ideal, fomentar relaciones sanas o decirle adiós al síndrome de la impostora (experiencia psicológica que lleva a las personas, especialmente a mujeres en entornos profesionales o académicos, a sentir que no merecen sus logros).

—De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México 19.3 por ciento de la población adulta padece síntomas severos de ansiedad y más de 30 por ciento los presenta de forma leve o modera. Ante ese panorama, ¿el contenido que generas contribuye a mitigar este estado emocional? —preguntamos.

—Mis programas y acompañamientos son 100 por ciento espirituales y no me escucharás decir que los médicos o vacunas no son importantes. No soy psicóloga y mis programas no intentan reemplazar tu terapia. Desde el primer minuto te diré que no dejes tu servicio profesional.

“Tenemos un comité de investigadores que nos ayuda a crear el contenido. Por ejemplo, si voy a grabar un video del ‘Miedo al rechazo’, y si bien puedo generar material de tapping o meditación, la psicología tiene su explicación. Así la psicóloga de nuestro equipo nos ofrece la información y las bases para hablarlo de una manera clara y amable al público”, añade para el medio.

UN COMITÉ DE INVESTIGADORES

En palabras de la también podcaster (autora de pódcast), su comité lo integran miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), neumólogos, cardiólogos, profesionales de psicología, entre otros.

—¿Qué responderías al escepticismo de las personas a las terapias alternativas o complementarias como el tapping y el bienestar holístico?

—Nuestro proyecto tiene como objetivo ayudar a las personas a entender que es posible crear una vida plena y hermosa. Sin embargo, también nos encargamos de señalar lo que está bien y lo que no. Por ejemplo, en el caso de los médicos, si cometen un error, enfrentan consecuencias como la pérdida de su cédula profesional y podrían ir a la cárcel. Sin embargo, en el ámbito de las terapias alternativas falta regulación.

“En una ocasión recibimos mensajes de mujeres que asistieron a una sesión de Reiki (tipo de terapia energética) y les pidieron que se desnudaran. Este tipo de prácticas no son apropiadas, por lo que nos aseguramos de orientarlas adecuadamente”, concluye Karla Barajas desde una videollamada.

Según la doctora Denise Millstine de Mayo Clinic, la medicina alternativa o complementaria se puede clasificar atendiendo a cinco categorías principales de práctica: sistemas médicos completos, técnicas de mente y cuerpo (como la meditación), prácticas con base biológica, terapias manipulativas y terapias basadas en el cuerpo (acupuntura), y terapias energéticas.