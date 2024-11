En una época de mi vida dediqué parte de mi tiempo a ayudar a una amiga a buscar a su hijo biológico en varias universidades. Esto significaba mucho para ella, ya que también fue adoptada.

Los padres adoptivos de su hijo trabajaron en Las Vegas durante dos años, pero desafortunadamente no pudimos encontrar ninguna pista que pudiera conectarnos con el hijo de mi amiga.

En ese proceso recordé que cuando yo era pequeña mi madre me dijo que el hombre que me crio no era mi padre biológico y que mi verdadero papá era dos décadas mayor que ella y extremadamente alto, pues medía 1.98 metros.

Cuando ella me dijo eso yo tenía cinco o seis años, así que no lo tomé en cuenta seriamente, ya que tenía un padre que me estaba criando en ese momento.

Pero después de ayudar a mi amiga a buscar a su hijo sentí curiosidad. Luego de discutir con un amigo la idea de enviar mi ADN a My Heritage decidí seguir adelante, ya que todos apoyaron mi decisión.

Las coincidencias de ADN me sorprendieron, especialmente porque mi madre era hija única. Estas coincidencias, incluidas las de mis sobrinos en Maryland y Los Ángeles, finalmente me llevaron a descubrir a mi padre biológico y a sus muchos hijos.

CONOZCO A TODOS MIS HERMANOS

Después de recibir mis resultados me comuniqué con mis coincidencias de ADN mediante llamadas telefónicas y mensajes directos. Uno de ellos, un primo que estudia genealogía, me ayudó a conectar los puntos. Este primo me animó a enviar también mi ADN a la compañía Ancestry para encontrar más parientes cercanos.

Luego de localizar a mi padre biológico todo cuadraba. Coincidía con la descripción que me había dado mi madre. Después de investigar más y hablar con otros miembros de mi familia supe que mi padre biológico tiene 35 hijos.

Mi madre, por su parte, tiene ocho hijos. Yo soy la séptima. Entonces, en total, tengo 42 hermanos; soy uno de 43.

Me sentí muy emocionada y aliviada después de descubrir eso. No tenía ningún rencor hacia mi madre porque ella siempre fue honesta conmigo acerca de mi padre luego de hablarme de él cuando tenía seis años.

Mi hermana mayor, quien tenía 16 años cuando descubrí a mis 35 hermanos, mantuvo en secreto que mi padre tenía muchos hijos. Después de encontrar a mis hermanos llamé a mi hermana mayor. Luego reveló la verdad: que ya conocía a mi padre y a mis hermanos, ya que habían jugado juntos cuando ella era más pequeña.

GANAMOS TODOS LOS TROFEOS PORQUE MI PADRE TUVO LA MAYOR CANTIDAD DE HIJOS

Después de eso muchos de mis hermanos por parte de mi padre se acercaron a mí y muchos de ellos —incluido mi hermano mayor y el hijo menor de mi padre, de su primer matrimonio— vinieron a visitarme a mi negocio en varias ocasiones. Han pasado años y todavía hacen esto para mantener una conexión estrecha conmigo y entre ellos. Me parezco más a ellos que a la familia de mi madre.

Las reuniones familiares de Walter y Anna Jones no se parecen a ninguna otra, ya que se han celebrado durante más de 54 años. Incluyen fondos universitarios para niños, mucha comida, regalos y muchos hermanos, sobrinas, sobrinos y bisnietos; la lista es interminable.

Ganamos todos los trofeos porque mi padre, Orlean Jones Sr., tuvo la mayor cantidad de hijos. Me anunciaron como hermana adicional de Orlean Jones Sr., quien nació en 1903. Era dueño de una empresa de construcción y primo del legendario Lightnin’ Hopkins, músico estadounidense; ambos de Two Mile, Texas. N

—∞—

Josephine (Josie) Latimer es esteticista autorizada y maquilladora de producciones en Houston, Texas, y San Francisco, California. También es actriz elegible para el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés) y ha aparecido en comerciales y en televisión. Asimismo, es locutora de radio, presentadora de programas de televisión y autora. Todas las opiniones expresadas son propias de la autora. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.

