Llevaba mucho tiempo esperando a que mi vida se acomodara y encontrara la verdadera felicidad. Y ahora que la tengo no la dejaré ir. Pero soy tonta por pensar que tenía que buscar en otra parte para encontrarla, sobre todo después de la psoriasis. Por supuesto, la felicidad estuvo dentro de mí todo el tiempo.

He tenido una gran vida, y no toda estuvo marcada por lágrimas y tristeza. He conocido la felicidad antes; entonces, ¿por qué sería difícil encontrarla en mí misma una vez más?

De hecho, he experimentado tantas cosas en este mundo hostil que es difícil saber por dónde empezar mi historia. Así que déjame guiarte a través de un día marcado para siempre en mi corazón: el día que mi mundo cambió para siempre y mi futuro fue escrito por mí.

Tenía 13 años y regresaba de pasear en la ciudad con mi mejor amiga, Robyn. Al cruzar la puerta principal nos recibió una energía caótica. Lo recuerdo como si entrara en una nube de oscuridad. Mientras caminaba por mi casa hacia el jardín, mi hermano pequeño pasó corriendo a mi lado y se detuvo para gritar: “Tu papá está muerto” antes de salir corriendo con una risita.

Él tenía solo siete años y le gustaba hacer travesuras, así que no pensé mucho en ello. Mientras caminábamos, noté que mi mamá y sus amigas lloraban sin consuelo. Yo enseguida pregunté frenéticamente: “¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien!”

EL DETONANTE DE LA PSORIASIS

“No”, gritó ella. “¡Tu papá tuvo un accidente de motocicleta y murió, Giorgia!”. Me derrumbé mientras veía los rostros de mi alrededor. Corrí a mi habitación y me quedé allí durante lo que parecieron años. Mi amiga Robyn permaneció a mi lado, llorando conmigo todo el tiempo que pudo. Pero tuvo que volver a la escuela.

Yo no. Nunca volvería. Y mi mamá entendió y no me obligó. Ella se sentaba conmigo día tras día, ocupando el lugar de Robyn. Veía cómo me desmoronaba y me quebraba.

Tan solo una semana después de perder a mi papá noté que mi cuerpo estaba cambiando. Acurrucada y llorando, me detuve para secarme las lágrimas que habían caído sobre mi piel y noté una mancha roja y escamosa en mi rodilla. Retrocedí, dándome cuenta de que no era un solo parche.

Ay no, Giorgia. Había comenzado. Al instante supe qué era y, desafortunadamente, también supe por qué. Mi mamá tiene el mismo tipo de parches en la piel, llamados psoriasis. Es una afección cutánea hereditaria provocada por el estrés. Y perder a mi papá fue mi detonante. Era más estrés del que mi pobre cuerpo podía soportar.

Me convertí en ermitaña, escondiéndome incluso de mi familia. Quedarme en mi habitación, llorando frente al espejo. Preguntarle al mundo: “¿Por qué! ¿Por qué a mí!”.

A los 16 años entré y salí de la escuela, reduje el número de exámenes que tomaba y solo entraba para presentarlos, mirando fijamente las preguntas, sabiendo que con la psoriasis no había esperanza para mí.

ESTABA REALMENTE PERDIDA

Inglés era la única materia en la que era buena, pero aun así reprobé todas las pruebas. Sabía que seguir estudiando no estaba en mi futuro. Pero no me importó. Ya no me importaba el mundo que me rodeaba.

Con mi mente ahogada en las profundidades y las fuertes olas de dolor estaba realmente perdida. Y no pasó mucho tiempo antes de que la psoriasis tomara el control de mi cuerpo y la negatividad tomara el control de mi mente.

Empecé a fumar cannabis a diario solo para lidiar con cómo me sentía. Y poco después el alcohol también me encontró. Estoy bastante segura de que fui alcohólica activa durante muchos años y nadie lo sabía.

Cuando pedí ayuda a los médicos, constantemente me ofrecían antidepresivos o incluso medicamentos más fuertes para mi piel. Pero siempre me negué, sabiendo que no quería vivir todos los días dependiendo de ellos.

Con el tiempo comencé a encontrar algo de fuerza por mi cuenta y me invadió una autoconfianza descarada. Cuando salía con amigos interpretaba el papel de “la chistosa” como una forma de sobrecompensar mis tristezas e inseguridades ocultas.

De nuevo sola y en mi habitación, escribía sobre mi papá, y fui descubriendo la pasión por la fotografía. Un día me enfoqué a mí misma con la cámara y el resto es historia.

Cuando volví a mirar mis fotografías y la condición de mi piel expuesta quedé impresionada. Recuerdo haber llorado a mares en ese mismo momento, cuando me di cuenta de en quién me iba a convertir.

MI PIEL DIFERENTE SE CONVIRTIÓ EN MI PASIÓN

Vi arte en las imágenes. También, belleza. Vi lo “raro y maravilloso”, y era yo. No podría haber estado más claro en mi mente desde ese momento. Conocía mi camino en esta vida. Mi papá me había dejado un regalo. Fue entonces cuando supe que él me estaba guiando.

Mi piel diferente se convirtió en mi pasión. Sabía que tenía que compartir mis fotografías si quería evitar que otros sufrieran lo mismo. Tuve la oportunidad de cambiar perspectivas y crear conciencia.

Recuerdo la primera vez que le dije a mi familia que iba a escribir un libro sobre mi vida, aunque no recuerdo sus respuestas. Probablemente se espantaron, ya que nuestra casa era una especie de “manicomio”.

Sabía que tenía que ser abierta y honesta conmigo misma si quería ayudar a los demás. Tenía este camino todopoderoso trazado frente a mí, estaba ganando tanta confianza, sabiendo que algún día podría intentar cambiar el mundo, por muy loco que pareciera.

Pero el alcohol y las drogas me frenaron. Los estaba usando para mantenerme a flote, pero me estaban ahogando. Año tras año, todavía afligida, todavía cubierta de psoriasis y todavía tomando decisiones equivocadas.

Debido a estas decisiones la culpa me persiguió durante la mayor parte de mi vida. Sabía que tenía algo importante que hacer en este mundo. ¿Pero cuándo iba a llegar mi oportunidad? ¿Cuándo iba a convertirme en la persona que debía ser?

Gracias a mi plan tuve que actuar. Tuve que hacer grandes cambios en mi vida y tuve que mirar profundamente y encontrar mi fuerza interior. No podría seguir así.

LA PSORIASIS NO ME IMPIDIÓ SALIR ADELANTE

Entonces escribí una lista de cosas con las que no estaba contenta. Me miré al espejo y me dije que lo iba a hacer. También me convencí de que iba a lograr grandes cosas todos los días. Me negué a comprar bebidas o drogas y poco a poco mi lista de cambios fue dando forma a mi realidad. Me estaba convirtiendo en la Giorgia que nací destinada a ser.

Durante esa época de 2021, un amigo desde hacía 16 años me dijo que siempre había estado interesado en mí. Y Alex y yo hemos estado juntos desde entonces. Realmente creo que mis ángeles del cielo me enviaron a este hombre.

Antes de Alex yo era madre soltera de mi hija Tahlia, de cinco años. Mi primer regalo. En agosto de 2023 descubrí que Alex y yo íbamos a tener nuestro propio bebé. Él soñaba con ser padre, fue un momento increíble decirle que finalmente lo sería.

Con la perspectiva de un segundo hijo y la desaparición de mi libertad sabía que tenía que hacer otro gran cambio en mi vida, uno que había estado posponiendo durante 20 años.

Era mi momento. Dejé mi trabajo para seguir mi sueño de convertirme en escritora. Para ayudar al mundo a sentirse más feliz y seguro tuve que compartir mi historia. Tuve que empezar a escribir mi libro. Tuve que seguir mi camino y ayudar a otros a aprender a amar quiénes son.

TRANSFORMAR LO NEGATIVO EN POSITIVO

Aprendí a amar mi piel rápidamente, aprendí a ser positiva desde el principio de mi vida y estaba en el camino correcto, hasta que el alcohol y las drogas se interpusieron en mi camino. Ahora ya no lo están. Y yo sigo aquí.

Seguir mi sueño es la mejor decisión que he tomado. Ha sido un largo viaje, pero lo perseguí. Nunca me rendí. Cambiar lo negativo en positivo, ver el lado bueno. Aprender a aceptar las cosas como son. Manifestando, meditando, encontrando mi verdadero espíritu, mi yo superior. Todo mientras crece un bebé.

Todo esto surgió por sí solo cuando finalmente me elegí a mí misma. Volver a creer en mí misma para seguir mi corazón. Para recordar exactamente quién soy. Para ver la belleza por dentro y por fuera. Estar agradecidos cada día por el mundo que nos rodea. Para demostrar y dar tanto amor que nada pueda perturbarte.

Ahí es donde estoy ahora. En el mejor estado de ánimo posible. Encontré la verdadera felicidad. Y todo gracias a que seguí mi sueño. N

—∞—

Giorgia Lanuzza es embajadora del Día Mundial de la Psoriasis. Vive en el Reino Unido con su pareja y sus dos hijos. Different Skin es su primer libro. Todas las opiniones expresadas son propias de la autora. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.