Sylvester Stallone, conocido por su papel en Rocky, ofreció un emotivo discurso el jueves durante la gala del America First Policy Institute en Mar-a-Lago, donde comparó al presidente electo Donald Trump con figuras históricas y míticas. Stallone calificó a Trump como el “segundo George Washington” y afirmó:

“Estamos en presencia de un personaje realmente mítico. Nadie en el mundo podría haber logrado lo que él logró, así que estoy asombrado”. También aseguró que Washington, al defender a la joven nación que era Estados Unidos, “no tenía idea de que iba a cambiar el mundo”. Según Stallone, “sin él, imaginen cómo sería el mundo. ¿Adivinen qué? Tenemos al segundo George Washington”.

JUST IN: Sylvester Stallone introduces Donald Trump at Mar-a-Lago, says Trump is like the “second George Washington.”

“We are in the presence of a really mythical character. I love mythology.”

“This individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled… pic.twitter.com/3SZn7bOjsM

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 15, 2024