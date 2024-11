Una gran cantidad de celebridades y jefes de Estado reaccionaron de diversas maneras al triunfo del expresidente Donald Trump, luego de superar el umbral de 270 votos electorales en las elecciones de Estados Unidos (EUA). Una de las primeras figuras en hablar al respecto fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que “no hay motivo de preocupación”, pese a que el mandatario virtual prometió imponer aranceles a las importaciones.

“México siempre sale adelante. Somos un país independiente, libre, soberano, va a haber buena relación con Estados Unidos; estoy convencida de ello”, sostuvo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional sobre el principal socio comercial del país.

En contexto, el republicano anunció que tiene previsto imponer aranceles de 25 a 75 por ciento tanto a los productos procedentes de México y China si continúa el tráfico de fentanilo, una sustancia poderosa asociada a una tercera parte de las muertes por sobredosis en EUA. Durante la campaña, Trump convirtió en temas fundamentales de su discurso el flujo migratorio y el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos.

“En el momento en que ya sea oficial el triunfo vamos a establecer comunicación y a tener buenas relaciones”, pormenorizó Sheinbaum. Actualmente el empresario tiene 277 votos del Colegio Electoral frente a los 224 de Harris. La victoria de Trump en cuatro de siete estados clave (Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia y Wisconsin) significa que ha superado el umbral de 270 votos necesarios para ganar las presidenciales.

EMPRESARIOS Y ACTORES FELICITAN A TRUMP POR SU TRIUNFO

El director de Tesla y SpaceX, Elon Musk, recurrió a la plataforma X (antes Twitter) para externar su fiel apoyo al republicano: “El pueblo de Estados Unidos le dio a Donald Trump un mandato muy claro para el cambio esta noche”. En tanto, el cómico y creador de contenido Joe Rogan compartió un video en redes sociales del expresidente siendo declarado vencedor.

THERE WILL BE NO LATE NIGHT BALLOT DROP THIS YEAR…

THE AMERICAN PEOPLE HAVE SPOKEN.

THIS IS A LANDSLIDE VICTORY AND A MANDATE FOR OUR 47TH PRESIDENT OF THE UNITED STATES DONALD J TRUMP. pic.twitter.com/aEBLuxVs6o — Rob Schneider (@RobSchneider) November 6, 2024

Otro personaje que se sumó a las felicitaciones fue el músico de country John Rich, quien celebró la victoria con un breve mensaje que decía: “Ganamos. ¡Gracias señor!”. El actor Rob Schneider, conocido por las cintas Animal y Gigoló por accidente, optó por celebrar la victoria con una fotografía de la bandera de Estados Unido, acompañada por una publicación en X.

“Esta es una victoria enorme y un mandato para nuestro 47° presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, escribió.

De igual manera, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó virtualmente a Trump por su triunfo, junto a una foto de ambos dándose la mano. “Que Dios te bendiga y te guíe”, apuntó. Ese mismo sentir lo compartió Javier Milei, presidente de Argentina, quien retomó el emblema de la campaña de Donald Trump: “Make America Great Again”.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸 May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

“LA FRAGILIDAD DE LA DEMOCRACIA”

Mientras varias celebridades celebraron la declaración de victoria de Trump, muchos otros que no apoyaron su candidatura a la presidencia también se manifestaron. La actriz Christina Applegate expresó en X su descontento por el triunfo de Trump.

“Mi hija está llorando porque le pueden quitar sus derechos como mujer. ¿Por qué? Y si no estás de acuerdo, por favor deja de seguirme”, señaló en una publicación que suma más de 160,000 interacciones.

Por su parte, la actriz estadounidense Bette Midler, conocida por la película Abracadabra y quien también ha sido una crítica frecuente de Trump a lo largo de los años, reaccionó al resultado citando al periodistas y ensayista HL Mencken.

“Cuando un candidato a un cargo público se enfrenta a los votantes, no se enfrenta a hombres sensatos, sino a una multitud de hombres cuya principal característica distintiva es el hecho de que son completamente incapaces de sopesar las ideas, o incluso de comprender cualquier otra que no sea la más elemental; hombres cuyo pensamiento se basa en la emoción, y cuya emoción dominante es el miedo a lo que no pueden comprender (…)”.

Asimismo, la rapera Cardi B compartió en Instagram un video en el que se observa sentada con una mano sobre la cara, mientras se escucha de fondo la cobertura de las elecciones. “Los odio mucho”, decía el texto que acompañaba el contenido.

There’s a sign you can see in many shops that sell beautiful but fragile items: LOVELY TO LOOK AT, DELIGHTFUL TO HOLD, BUT ONCE YOU BREAK IT, THEN IT’S SOLD.

You can say the same about democracy. — Stephen King (@StephenKing) November 6, 2024

El escritor de novelas de terror y misterio, Stephen King, también opinó acerca de la victoria de Trump, pero no de manera favorable. Para el autor de Misery, “la democracia se rompió porque es muy frágil”.

“Hay un cartel que se puede ver en muchas tiendas que venden artículos hermosos pero frágiles: hermoso a la mirada, delicioso a la sostener, pero una vez que lo rompemos, se vende. Lo mismo se puede decir de la democracia”, escribió en X, cuyo mensaje suma casi 2 millones de reproducciones. N

