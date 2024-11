La reconocida cirujana plástica a nivel mundial Laura Cala ha elevado los estándares de la medicina estética con la creación de Soul By Cala,un centro de bienestar y belleza integral inaugurado en enero de 2024, dicho espacio es un real reflejo de la esencia y pasión de Laura por el bienestar integral, este hermoso espacio cuenta con cuatro pisos, cada nivel de Soul By Cala está diseñado para brindar una especialidad distinta, permitiendo a los clientes experimentar la máxima comodidad, seguridad y atención de primer nivel. Con una tecnología de vanguardia y técnicas innovadoras, este centro se ha posicionado rápidamente como un referente en el sector. “Explorar nuevos campos médicos es tanto una inversión en el futuro como una responsabilidad hacia la evolución del bienestar y la salud”, afirma Laura Cala, resaltando su visión pionera.

Cala 360: Un Ecosistema de Bienestar Integral

Impulsada por su compromiso con la innovación y el equilibrio entre la belleza y la salud, Laura Cala fundó Cala 360, un holding que integra todas sus marcas bajo una filosofía de transformación y crecimiento personal. Este ecosistema busca ofrecer más que servicios de calidad, promoviendo experiencias significativas y un enfoque holístico del bienestar. Con un equipo de expertos comprometidos, Cala 360 está dedicado a crear vivencias únicas que realzan la belleza natural de cada individuo y fomentan el empoderamiento personal.

Cala 360 también se destaca como una plataforma que apoya el empoderamiento femenino, especialmente en el ámbito del emprendimiento. Bajo la visión de Laura Cala, esta iniciativa ha trascendido el ámbito físico, impactando en el bienestar emocional y social de sus clientes. Con un enfoque que prioriza la innovación tecnológica y el crecimiento continuo, Cala 360 se ha consolidado como un referente en la industria estética, estableciendo un nuevo estándar de excelencia que cuenta con más de 90 tecnología siempre con la visión de ofrecer calidad de vanguardia en todos los aspectos.

Tecnología Avanzada con Apyx One

Soul By Cala ha incorporado el Apyx One de Renuvion, un dispositivo innovador que combina plasma de helio frío con radiofrecuencia, permitiendo intervenciones mínimamente invasivas sin grandes incisiones. Según Laura Cala, “Renuvion es el único dispositivo aprobado por la FDA que garantiza piel firme sin cicatrices visibles”. Con su sistema de energía 3 en 1, el Apyx One se adapta a diversos procedimientos estéticos y cuenta con pantallas táctiles y conectividad en la nube, reflejando el compromiso de Cala con la innovación en medicina estética.

A través de Cala 360, Laura Cala ha convertido su trayectoria y experiencia en un legado de transformación y empoderamiento. Su dedicación no solo se refleja en la excelencia de sus servicios, sino en su compromiso con el bienestar integral, marcando un hito en el futuro de la medicina estética y el cuidado personal.

