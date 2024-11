La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la falta de cooperación entre ambos países en temas de seguridad e inversión, señalando que sus discursos presentan incongruencias.

Según la mandataria, existen discrepancias en las afirmaciones del embajador. Como ejemplo, mencionó su postura en el caso de la reforma judicial y el reconocimiento del diplomático hacia la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo.

“Hablar que no hay problemas en México es negar la realidad”: Kent Salazar

“Entonces, ¿a cuál declaración le hacemos caso, a la de ayer o a la del primer mes? Porque debe haber consistencia y lógica en los mensajes; no se puede decir una cosa y luego otra diferente”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta destacó que la relación entre México y Estados Unidos se basa en la coordinación y no en la subordinación. Aunque ambos países comparten desafíos, cada uno es una nación independiente y soberana. Subrayó la importancia del Diálogo Bicentenario, iniciado entre el expresidente López Obrador y el presidente Joe Biden.

“Existe y continuará existiendo coordinación, ya que compartimos una frontera común y es necesario un diálogo de alto nivel. Además, somos socios comerciales, pero no debe haber subordinación. México es un país independiente y soberano. La relación es de iguales, entre dos naciones que comparten familias, culturas, economía, comercio y problemas, los cuales abordamos en conjunto para resolver”, enfatizó.

Ken Salazar cuestiona la estrategia de seguridad en México y destaca la falta de cooperación con EE.UU.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó la estrategia de “abrazos, no balazos” promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que no ha sido efectiva y advirtiendo que la austeridad no es la solución para combatir la inseguridad. “No hay tantos abrazos que alcancen para tantos balazos”, expresó, aludiendo a una frase de la comunidad jesuita.

Sin embargo, Salazar señaló que confía en el éxito del proyecto de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque insistió en que se necesita cooperación bilateral, trabajar como socios y con respeto a la soberanía, algo que, según él, “no existió en el último año”.

En conferencia de prensa, el diplomático explicó que la coordinación en seguridad se debilitó debido a que López Obrador limitó la llegada de inversiones superiores a 32 millones de dólares. También advirtió que la política de austeridad republicana podría afectar la seguridad, señalando que salarios insuficientes para los policías los hacen vulnerables a la corrupción, por lo que es esencial invertir adecuadamente.

Además, Salazar subrayó la importancia de un “sistema de justicia fuerte y funcional” en el país, aunque reconoció que esto implica enfrentar la corrupción, un desafío complejo.

En respuesta a sus declaraciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al embajador, expresando su “extrañamiento” por sus comentarios, aunque el contenido específico de la carta no fue detallado en el breve comunicado. N