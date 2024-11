Joe Biden y Donald Trump estrecharon en el Despacho Oval, lugar donde el empresario presida las reuniones una vez que jure el cargo el 20 de enero de 2025 para estar al frente de Estados Unidos como, el 45º y pronto 47º presidente de la nación norteamericana.

“Haremos cuanto podamos para asegurarnos de que tiene todo lo que necesita”, dijo Biden,

después de darle la “enhorabuena”. “La política es dura, y en muchos casos no es un mundo muy agradable. Hoy es un mundo agradable y lo aprecio mucho”, opinó Trump.

Este escenario no es el esperado por Joe Biden quien tras no poder sostener la campaña de reelección encuentra esta situación muy humillante para el demócrata octogenario.

Welcome back

Biden durante su campaña señaló a Trump como una amenaza para la democracia y competía con él por la presidencia, pero todo terminó para el presidente Biden tras un desastroso desempeño en un debate electoral obligó al demócrata a retirarse de la carrera en julio.

La reunión es un trago amargo para Biden y por mucho es una revancha para su invitado. Melania Trump, la esposa del futuro presidente, se ausentó sin dar una razón pero deseó a su marido “un gran éxito”.

En todo caso, lo hecho, hecho está, pero Biden invitó a su acérrimo rival republicano al despacho oval después de la derrota electoral de la vicepresidenta Kamala Harris apenas una semana atrás, a pesar de que Trump no hizo lo propio con él.

Siempre es agradable ganar

La primera dama, Jill Biden, acompañó a su esposo para saludar a Trump a su llegada a la Casa Blanca el martes por la mañana. Le entregó a Trump una carta escrita a mano con una felicitación para su esposa, Melania Trump, expresando también la disposición del equipo de la Dra. Biden para colaborar en la transición.

La oficina de Melania Trump publicó un comunicado el miércoles temprano anunciando que ella no asistiría a la reunión en la Casa Blanca.

“El regreso de su esposo a la Oficina Oval para comenzar el proceso de transición es alentador, y ella le desea mucho éxito”, se leía en el comunicado.

El comunicado también advertía al público que “sean críticos con las fuentes de noticias” ya que “varias fuentes anónimas en los medios” habían difundido “información falsa, engañosa e inexacta” sobre la posible visita de la futura primera dama.

Trump se reunió con Biden después de su discurso ante la conferencia de la bancada republicana en la Cámara. Lo describió como una “reunión muy agradable”.

“¿No es agradable ganar?” Trump preguntó a la sala. “Siempre es agradable ganar”. N



(Con información de AFP)



Newsweek en Español te recomienda también estas notas:

Donald Trump gana por segunda vez la presidencia de Estados Unidos