Durante una sesión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte Público de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, encabezada por el diputado Humberto Montero, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el coordinador general de Movilidad del Estado, Mtro. Ricardo Alfredo Serrano Rangel. En esta sesión, se revisaron los detalles de una iniciativa promovida por el Ejecutivo estatal para modernizar el marco legal en materia de movilidad.

La propuesta incluye reformas a la Ley de Movilidad, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024, con el objetivo de ofrecer un servicio de transporte público más accesible, seguro y sostenible, además de fomentar la transparencia y el respeto a los derechos de los usuarios.

Montero destacó la importancia de colaborar entre el Congreso y las autoridades para fortalecer los marcos jurídicos que regulan el transporte en beneficio de la ciudadanía. Serrano Rangel detalló que la iniciativa plantea regular la entrega de concesiones, incorporar un representante de las plataformas digitales en el Consejo Consultivo de Transporte, y extender de 5 a 6 años la antigüedad máxima permitida para los vehículos de plataformas digitales, además de incrementar la vigencia de la identificación de operadores de 1 a 2 años.

Los legisladores presentes, entre ellos Luis León, Alma Hilda Medina y Aurora Vanegas, solicitaron al funcionario información sobre el registro y regulación de las plataformas digitales, el control de vehículos con vidrios polarizados y los operativos de vigilancia. Serrano Rangel aclaró que la plataforma In Drive es la única no registrada en la entidad y sugirió que los usuarios tomen precauciones al utilizarla. También indicó que los vidrios polarizados solo están permitidos si son de fábrica y no dificultan la visibilidad.

Finalmente, los diputados aprobaron el dictamen de reforma para modificar y actualizar diversos artículos de las leyes mencionadas. El documento fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para su análisis y posible avance en el proceso legislativo.