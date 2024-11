El video no deja lugar a dudas: Anne Jakkaphong ríe a carcajadas mientras ella y otras personas, entre quienes se halla el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, comentan que en el certamen Miss Universo ya pueden participar mujeres trans y mujeres de cualquier edad y condición física, “pero solo entre nosotros sabemos que pueden competir, pero no pueden ganar”.

Segundos después, la tarde de ese 21 de octubre de 2023 las risas vuelven a atronar en aquella sala de juntas de la Ciudad de México, donde los dueños y directivos de la empresa Miss Universe Organization (Organización Miss Universo), la cual celebra el certamen de belleza de más “prestigio” e historia en todo el mundo, están reunidos para afinar las nuevas reglas del concurso para hacerlo “más inclusivo y diverso”.

“Así que vamos a basarnos en la inclusión social”, dice una voz. “La razón obvia es la inclusión. ¡La inclusión! ¡Sí!”, responde Jakkaphong. “Sin límite de edad, de medidas. Mujeres casadas, divorciadas. Mujeres trans. Solo vayan por ellas”, añade. “¡Todo conectado para el dinero! Voy por el dinero”, remata.

Y más adelante, en esa reunión donde se hallan Anne Jakkaphong, Raúl Rocha Cantú, Cynthia de la Vega, Salvador Ortiz, Vallerina Kong y Rodrigo Goytortúa, incluso se decide cómo se elegirá a la concursante ganadora: “Esto es parte de una estrategia para elegir las que más nos convengan, la mejor opción. Vamos a elegir las que tengan más alcance en redes sociales, más seguidores y también poder, engagement, enganche con la audiencia. Y naturalmente tenemos que elegir así porque es lo que más nos conviene”.

¿QUIÉNES DIRIGEN EL MISS UNIVERSO?

Jakkaphong, una mujer trans oriunda de Tailandia, desde octubre de 2022 es copropietaria y directora global de Organización Miss Universo, la empresa que durante más de 70 años ha organizado el certamen de belleza más reconocido en todo el planeta. En el video se le ve junto a Raúl Rocha Cantú, el empresario mexicano que desde enero de 2024 se sumó como copropietario de la firma global.

Como cabezas del certamen, tanto Jakkaphong como Rocha Cantú han estado en el ojo del huracán prácticamente durante todo 2024, pues en México el Miss Universo ha padecido una serie de cambios directivos tan fulgurantes como polémicos y empapados de denuncias de discriminación, corrupción y burlas al empoderamiento femenino.

Cynthia de la Vega, quien aparece en el video descrito y fungía como directora nacional del certamen, fue separada del cargo el 7 de mayo pasado. Según publicó ella en sus redes sociales, “esta decisión ha sido tomada tras un proceso de profunda reflexión personal y familiar. Siempre he creído que la familia y los valores son los pilares fundamentales de una vida plena y satisfactoria”. Y explicó que la determinación responde a “diversos cambios que han surgido dentro de la organización respecto a lo que se me planteó en un inicio y que se contrapone con mis principios y valores personales”. De la Vega no duró como directora nacional ni medio año, pues había sustituido a Lupita Jones los últimos días de noviembre de 2023.

UN CERTAMEN SIN CABEZA NI PIES

Tras la partida de Cynthia de la Vega llegó Martha Cristiana, una modelo que fungió como directora nacional durante poco más de un mes. El 24 de junio anunció que “presento mi renuncia porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé que no se van a cumplir, ojalá que la junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans”.

La también actriz, quien recordó que su padre pertenece a la población LGBTQ+, destacó que “llevo ocho semanas en la gestión; desafortunadamente las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¿Hombre trans? Para nada, cero. Nombre, ¿40? Viejísima, olvídalo. ¿Trans? Eso de dientes para afuera, eso no va a pasar. No pasará’. Palabras textuales. Y yo necesito denunciar esto”.

México es solo uno de los más de 120 países en donde la Organización Miss Universo tiene concesiones. Previa compra y pago de derechos, en cada uno de esos países una empresa o una persona en particular organiza un certamen nacional, del cual saldrá una aspirante que participará en el concurso internacional por la corona de Miss Universo.

A su vez, el apoderado nacional tiene el derecho de vender la concesión a los estados que conforman el país que representa, por esa razón en México existen, aunque con diferentes nombres, concursos en Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Baja California… Desde luego, la concursante que gana el certamen estatal posteriormente participa en el nacional.

UNA EXCUSA PARA ILUSIONAR A LAS MUJERES Y VENDER MÁS

De esta forma, al comprar y pagar la franquicia, el concesionario nacional tiene derecho a utilizar y explotar económicamente la imagen de Miss Universo, que es una marca global seguida en la mayor parte del mundo y que es el segundo programa televisado con más audiencia en el planeta después del Super Bowl. Además, con semejante exposición mediática, las concursantes del certamen, aunque no ganen, obtienen contratos con marcas, con agencias de modelaje o con canales de televisión.

“Raúl Rocha y Anne Jakkaphong están utilizando la inclusión, la igualdad y el empoderamiento femenino solamente como excusa para ilusionar a las mujeres y para vender más”, considera Rodrigo Goytortúa, a quien se le ve en el video descrito al inicio de este reportaje y quien durante todo 2023 trabajó muy de cerca con el empresario mexicano copropietario de Organización Miss Universo.

“Antes el Miss Universo estaba limitado, las mujeres tenían que ser solteras, no podían tener más de 28 años, debían ser mujeres de nacimiento y tener determinada estatura”, continúa Goytortúa. “Y ellos cambiaron las reglas para abrirlo y hacer negocio: puedes competir si eres trans, si te identificas como mujer, si eres casada. En Argentina apenas ganó una mujer de 60 años, una señora mayor. Ellos dijeron: hay que abrir el mercado porque estamos limitados, si lo abrimos vamos a tener más inscripciones porque cualquier mujer se puede inscribir”.

EN EL MISS UNIVERSO SE FINGE LA INCLUSIÓN

Modelo de profesión y experto en publicidad y mercadotecnia, Rodrigo Goytortúa realizó varias tareas en las empresas de Rocha Cantú, razón por la cual en algunas ocasiones viajaron juntos en el avión privado del empresario, según relata, y conoció de cerca sus tejes y manejes. Incluso, personal a su cargo fue el encargado de filmar el polémico video.

“En el video Anne dice: a las concursantes les vamos a hacer creer que pueden competir, aunque entre nosotros sabemos que no van a ganar, y se ríen. ¿Por qué? Porque quieren las inscripciones. O sea, en vez de que se inscriban cien que se inscriban mil y se potencia el negocio de inscripciones y hay mayor audiencia”, opina Goytortúa.

Lo que hay detrás de todo, añade, es que la directiva que aparece en el video sabe que las personas fuera del estándar tradicional no van a ganar: “Solamente es un discurso, ahí mismo Anne lo dice: pueden competir, pero entre nosotros sabemos que nunca van a ganar. Entonces, le están diciendo a las personas: sí, inscríbete, ya somos abiertos, la belleza ya tiene otro estereotipo. Y lo realmente grave es que están engañando a la gente. Están haciendo que la gente gaste dinero y se ilusione. Y, obvio, estratégicamente van a dejar que ciertas personas ganen, por ejemplo, la señora de Argentina [Alejandra Rodríguez, 60 años]; van a permitir eso para fingir la inclusión”.

LA EVIDENCIA ESTÁ EN EL AIRE

En noviembre de 2023 una mujer de talla grande, Jane Dipika Garrett, ganó el certamen en Nepal. “De hecho, Anne se burla en el video, dice: sí, como en Nepal, una mujer gorda que participó…”, interviene Goytortúa. “Después, en su cuenta de Instagram, la propia Jane declara: yo siempre lo supe, yo estaba en el concurso y sentía que no me prestaban atención; había un discurso de igualdad, pero en el concurso se notaba que yo no iba nunca a ganar porque me dejaban aparte, era la gorda que metieron nada más para cumplir con el requisito de inclusión, por eso mis videos fueron tan contundentes y virales”.

De acuerdo con el publicista y mercadólogo, “la importancia radica aquí en que siempre se había sospechado que el Miss Universo estaba arreglado, pero nunca había habido una evidencia. Lo que yo hice al difundir el video fue poner evidencia clara frente a todo el mundo. Cuando Anne, que es una mujer trans, compró la franquicia, hace dos años, estableció nuevas reglas. Como ella es trans dijo: viene perfecto, soy trans, la gente lo va a creer. Pero en los videos, ella misma, siendo trans, es despectiva con su población, solo está utilizándola”.

CLIENTES MUY MAÑOSOS

Goytortúa, fundador y propietario de la agencia de publicidad Apatayana, relata que uno de sus clientes era una compañía llamada Escaparates y Displays, cuyo dueño es Salvador Ortiz, un hombre muy cercano y socio de Raúl Rocha en empresas como Punto X Punto Promociones. A principios de 2023 Ortiz lo buscó para ofrecerle un trato.

“Salvador me dijo: yo soy socio de Raúl Rocha y él acaba de comprar Miss Universo, la licencia para México; me pidió que hiciera el marketing, pero yo no sé de eso. Quiero invitarte a que te unas, vamos a crear una nueva empresa que se llama Markethink; te vamos a hacer accionista, pero necesito que crees un consejo de expertos porque esta empresa va a manejar toda la publicidad de Miss Universo y también toda la publicidad de las empresas de Raúl, de sus casinos, de su fundación, de su aerolínea, de todo”.

CONOCER MUY DE CERCA LOS ENTRETELONES DEL MISS UNIVERSO

Tras aceptar ser accionista de Markethink con 15 por ciento de participación y convenir un salario mensual de 100,000 pesos, Goytortúa comenzó a involucrarse y conocer muy de cerca los negocios de Rocha Cantú y, sobre todo, los entretelones del Miss Universo.

“El jurado del certamen es otro tema relevante —opina—. Ponen a gente que es elegida por compadrazgo, personas que tal vez no tienen la experiencia o solo porque son famosas. Que un famoso opine sin tener experiencia en el tema no es lo ideal. Es más, en el concurso de El Salvador (noviembre de 2023) Raúl Rocha se quería poner de jurado, pero se necesita conocimiento, alguien que sepa de estética del cuerpo, de proyección, de todo. Porque se elegirá a una mujer que represente a todas las mujeres del mundo de una manera elegante, bella, amorosa, inteligente, y justamente eso es parte de la controversia. Hay un jurado que tal vez no está calificado, tiene que ser gente que sepa de armonía entre cuerpo, proporciones, estética, cultura, actitud, elocuencia, y aun así es un poco subjetivo”.

EL CASO DE LAS CREMAS MISS UNIVERSE SKINCARE

Tras apropiarse de las riendas de la Organización Miss Universo, una de las áreas de negocio creadas por Anne Jakkaphong es la línea de productos de belleza Miss Universe Skincare. De acuerdo con el testimonio de Rodrigo Goytortúa, existe un video en donde los directivos acuerdan que obligarán a cada país que compre o tenga la licencia de Miss Universo a que adquiera cierta cantidad de productos.

“El video es muy claro: eres Francia, me tienes que comprar por ejemplo 100,000 productos, no puedes tener la licencia sin adquirir los productos. ¿Y cómo los vas a vender? Pues repártelos entre los estados que tengan la licencia y que cada mujer que quiera concursar firme una carta donde cede los derechos del uso de su imagen. ¿Por qué? Porque cada participante tendrá la obligación de anunciar la línea de productos.

“Imagínate nada más, eso es un abuso de uso de imagen de las personas porque ellas estás pagando por participar en un concurso, y además de que están pagando firman una carta por el uso de su imagen para la línea de productos. Es decir, las van a obligar a que promocionen el producto sin pagarles nada; solamente por tener el derecho a participar y por el cual están pagando tienen que anunciar la línea de productos como participante, ni siquiera si resultan ganadoras”, revela el publicista.

“Eso está prohibido en la ley mercantil, está prohibido en la ley de uso de derecho de imagen, no puedes hacerle firmar a alguien un contrato de cesión de derechos y no pagarle. Las mujeres anunciarán en sus redes sociales la línea de productos y se volverá algo masivo, publicidad gratis para la marca”, remata.

EL POLÉMICO EVENTO DE GALA DEL 22 DE NOVIEMBRE

El Hotel Live Aqua de la Ciudad de México fue el escenario de una espectacular fiesta que se realizó el 22 de noviembre de 2023: 500 invitados, entre políticos y personalidades que compraron su boleto de entrada en 7,000 pesos, vivieron una noche de lujo en compañía de las diez finalistas del Miss Universo 2023, cuya corona la ganó la modelo nicaragüense Sheynnis Palacios en el certamen realizado el 18 de noviembre en El Salvador. Y como postre principal, la actuación de la cantante Belinda.

“Eso fue un fraude que hicieron a nivel internacional”, relata Rodrigo Goytortúa. “Después de que me comisionó trabajar en la imagen de Cynthia de la Vega para desplazar a Lupita Jones como directora nacional, Raúl Rocha me dijo: el 18 coronan a la Miss Universo y el 19 las finalistas y la ganadora volarán en mi avión privado a la Ciudad de México; necesito que organices todo, que las recibas con mariachi y una parrandita, que organices el tour para llevarlas a los medios y que se sepa que vienen a una cena de gala el 22 de noviembre”.

Aunque la cena de gala fue un evento de lujo extremo, no faltó el patrocinio de varios clientes. Como representante legal de la agencia, Goytortúa firmó los contratos de todos, incluido el de Belinda.

UNA FUNDACIÓN DE PAPEL

“Lo delicado de todo esto está en que a Belinda se le vendió la idea de que era una cena de gala de Miss Universo, pero que era a favor de la Fundación Mujeres, Niños y Ancianos Protegidos, que es una fundación falsa de Raúl. La organización es donataria autorizada, pero funciona solo en papel. Dentro de todas las producciones de video que hice me dijeron: tienes que hacer los comerciales de la fundación porque no tenemos nada de contenido y en la cena de gala necesitamos presentarla en un video que se va a transmitir en una pantalla gigante”.

De esta forma, a Goytortúa le solicitaron que se trasladara a Toluca, capital del Estado de México, donde viven personas presuntamente beneficiadas por la Fundación Mujeres, Niños y Ancianos Protegidos.

“Me fui con todo mi equipo de producción a grabar estos comerciales, y cuando ya estaba grabando, las personas del comercial, que son de muy escasos recursos, no sabían que existía la fundación. Eso sí, un asistente de Raúl estaba a su lado con bolsas de regalos para ellos. Yo tengo los videos crudos donde les digo: ‘Bien, señor, cuénteme cómo lo ha beneficiado la fundación’. Y él responde: ‘Sí, pero qué digo, cómo me ha beneficiado’.

“Yo me quedé muy sorprendido, pero el asistente enseguida intervino y le dijo: ‘Di que con apoyos que te han dado y da las gracias a la fundación’. Y el señor respondió: ‘Ah, bien, muchas gracias por los apoyos que me ha dado la fundación, este… ¿cómo se llama la fundación?’ Todo eso lo tengo grabado”.

A BELINDA LE TOMARON EL PELO

En México es una práctica común que los empresarios cuenten con fundaciones con el fin de deducir impuestos, pues, por ejemplo, si a su empresa le toca pagar un millón de pesos por ese concepto, la ley le permite que, de los impuestos que va a pagar, done una parte a la fundación y que esa cantidad sea deducible, es decir, se reduzca el monto total a pagar de impuestos. Las fundaciones, además, también son utilizadas para el lavado de dinero.

Cuando una fundación existe en el papel, pero no atiende ninguna necesidad social, el propietario se queda con el dinero que él mismo “dona” a su propia fundación. Sin embargo, para validar legalmente el ejercicio de la fundación es muy fácil que consiga firmas o testimonios que la ayuden a comprobar que determinada comunidad o grupo de personas recibieron los apoyos declarados frente a las autoridades hacendarias.

La cantante Belinda, una de las estrellas juveniles de música pop más reconocidas en México, tampoco se escapó de las triquiñuelas de la organización de Raúl Rocha.

“A Belinda la hicieron doblegarse con el precio de su actuación. Cobró 500,000 pesos por cantar en la cena que supuestamente era en beneficio de la fundación de Raúl, cuando ella cobra 3 millones por un evento de esa naturaleza”, relata Goytortúa. “Yo tengo ese contrato, donde le vendieron que era un evento de caridad. Sin embargo, todos los ingresos de la cena entraron a la empresa Markethink, donde yo era socio. A esa cuenta también entraba el dinero de los patrocinios”.

EL EMPRESARIO DE MISS UNIVERSO ES MUY POLÉMICO

Raúl Rocha Cantú, el empresario mexicano que desde enero de 2024 se sumó como copropietario de la firma Organización Miss Universo, también es propietario del Casino Royale, una casa de apuestas en Monterrey, Nuevo León, donde el 25 de agosto de 2011 murieron 52 personas en un incendio.

Como represalia a la negativa del dueño a pagar derecho de piso, el grupo delincuencial Los Zetas roció con gasolina la entrada de la casa de apuestas y algunas máquinas tragamonedas y les prendió fuego, lo que provocó la muerte de 14 trabajadores y 38 clientes. Investigaciones realizadas por personal especializado hallaron que el casino no cumplía con las medidas de seguridad y que carecía de salidas de emergencia, uno de los factores que propició una estampida humana y bloqueó el único acceso al exterior.

Horas después del incendio, Rocha Cantú huyó a Estados Unidos, desde donde enfrentó el proceso legal que en su contra abrió la entonces Procuraduría General de la República.

Hoy en día es propietario de Legacy Holding, una compañía que concentra las operaciones corporativas de sus diversas empresas, las cuales cuentan con unos 10,000 colaboradores y participan en por lo menos 15 industrias diferentes, entre las que se cuentan la energética, aviación, mercadotecnia, manufactura, tecnología, hotelería, automotriz, apuestas y espectáculos.

LA SOMBRA DE RAÚL ROCHA ES EL CASINO ROYALE

“Lo sucedido en el Casino Royale afectó mucho la imagen de Raúl”, revela Goytortúa. “Por eso a mí me encargó la limpieza de su imagen. Me dijo: ‘Rodrigo, ayúdame a limpiar mi imagen porque cuando buscas mi nombre en internet lo primero que aparece es el asesinato en los casinos’. De modo que contraté una empresa en España especializada en Wikipedia y se le pagó para esa limpieza”.

Aunque la empresa que se encargó de presuntamente limpiar la imagen de Raúl Rocha recibió un pago por sus servicios, quien no recibió un solo peso por varios meses de trabajo al servicio del empresario y sus diversas empresas fue Rodrigo Goytortúa.

“Yo ayudé a Raúl Rocha a patrocinar su evento, lo ayudé con relaciones, con todo, y no me pagó ni un peso”, relata. “Trabajamos en todo eso, trajimos a las Miss Universo, se promocionó el evento y lo llevamos a cabo. Desde mayo [de 2023] que acordamos trabajar también acordamos un sueldo, pero siempre me decía: ‘Oye, Ro, mira, te pago después’. Fue alargando mi pago, ponía pretextos, y yo como afortunadamente tengo una agencia de publicidad recibía ingresos, así que pensé: bueno, me aguanto, al fin hay confianza”.

NI UN PESO RECIBIDO POR EL TRABAJO REALIZADO EN MISS UNIVERSO

Sin embargo, terminó 2023 y Goytortúa no recibió ningún pago, y luego de una serie de dimes y diretes en marzo de 2024 demandó a Rocha ante los tribunales correspondientes: “Le metí una demanda laboral por la falta de los pagos, pero tuve que demandar a 15 empresas porque no sabemos quién es el patrón. Demandé a Miss Universo Internacional, a Legacy Holding, a la fundación Mujeres, Niños y Ancianos Protegidos, a Century Aviation, a Punto por Punto, a 15 empresas en total”.

—¿Tienes temor después de estas revelaciones y demandas? —le preguntamos.

—Fíjate que no, pero hago responsable a Raúl Rocha y a Salvador Ortiz si algo me pasa a mí o a mi familia. La mayoría de la gente le tiene miedo a las demandas y yo sé que Raúl está utilizando todo su poder; cuando la gente quiere demandar y ve que se enfrenta a una persona poderosa se muere de terror, y esa es la manera como Raúl intimida a la gente, con eso y con el te voy a matar, y como tiene el historial de lo del casino la gente se lo cree. N

