Vaya revuelo en Puebla se ha dado con el espinoso tema de que la abogada y doctora en Psicología Marilyn Cote firma recetas médicas y se anuncia literalmente como “Portada de la Revista Salud Total, Especialista en Desórdenes Mentales y Autor del Psicodiagnóstico de Rorschach en la Perfilación Criminológica”. Ojo con las mayúsculas.

No viene al caso meterse en el sobado tema de que si Rorschach es útil o no, si es subjetivo o no y si es demodé o no. La doctora Cote atiende en FiftyDoctors y las Torres Mac en Puebla, además de que tiene un portal en Internet donde hace promoción a sus servicios remunerados.

La doctora se presenta también como maestra en Criminalística y efectivamente lo es. Pregunté a los amigos en este mundillo especializado y tan pequeño en Puebla. Ni uno de los expertos en criminalística de campo que yo conozco, sabía de la aludida.

Al entrar a su muro de Facebook, me llamó la atención que se presentara como la mejor especialista, reconocida por la Universidad de Oslo y Forbes.

Foto de portada. Muro de Facebook al 7 de noviembre de 2024

Llamó mi atención que en su página de Internet, la doctora apareciera junto a una docena de hombres a los que pone como colegas y en distintas redes sociales presentara su consultorio en los Estados Unidos.

En ese tenor, usé una opción de Google que a partir de un espécimen o ejemplo de una foto, permite identificar qué otros sitios de Internet la tienen indexada.

Los nombres que aparecen en el portal son: Marilyn Cote, Tobias Hansen, William Cook, Nicholas Wong, Joseph Scott, James Barton, Henry Todd, Henry Estes, Enzo Fornazziero, Craig Andersen, Adam Jones y, Carlos Amador.

Posteriormente, investigué los nombres, particularmente si se trataba de médicos psiquiatras o psicólogos en los Estados Unidos. Ninguno hizo match en términos de que el nombre coincidiera con un psiquiatra o psicólogo y en el caso de Carlos Amador, aparecen varios médicos pero ninguna foto de éstos coincidía con la del portal estudiado.

En el caso del lugar que la doctora Cote presenta como su sede de trabajo en los Estados Unidos, apareció una coincidencia: es una firma de dentistas con la siguiente dirección: 2711 N Highway 89, Ste 100, Pleasant View, UT, United States, Utah.

Imagen del “consultorio” de la doctora Cote en Estados Unidos

Foto original, consultorio dentistas Capener y Matthews en Estados Unidos

Por último, respecto al libro sobre perfilación criminológica en el test de Roschach del que la doctora se presenta como autora, el periódico poblano Síntesis publicó una nota el 13 de marzo de 2023, en la que comenta la presentación del texto, “en el auditorio de la Biblioteca Pública Miguel de la Madrid, ubicado en la avenida 14 Oriente 803, en el Barrio del Alto”.

En el mismo, se dice que “la Doctora Marilyn Cote estará acompañada de su Sr. Esposo (sic) el Dr. (sic) Rodrigo Orcajo Castelán, médico de carrera base, por la Universidad Nacional Autónoma de México con Alta Especialidad en Psiquiatría de Enlace, por la universidad de Oxford Inglaterra”. Ese uso de las mayúsculas, no lo pierda.

Lo interesante del asunto llega en otra parte del artículo: “El dinero recaudado por las ventas y Regalias (sic) en su totalidad, de la obra será donado a travez (sic) de Fundacion, para apoyar a víctimas de violación con el apoyo de Figuras publicas de la talla de Harry Geithner, Sasha Sokol y Natalie Portman, de quien fue mentora y asesora principal en Psicología en la Universidad de Harvard y quien se encargara de la promocion en USA (sic) de dicha obra”.

Un colega me pasó una promoción parecida, en el periódico El Popular, del que guardo copia, porque bajaron la nota. Habrá que preguntarle a Natalie Portman sobre el particular, dado que fue asesorada por la doctora Cote en la Universidad de Harvard, se entiende.

Receta de la doctora Cote, con prescripción de un antipsicótico

Respecto a que se trate de “una de las mejores y más agudas expertas en perfilación criminal, por la UAC Unidad de Análisis del comportamiento del FBI, donde laboró durante 4 años”, recordé que uno de los invitados a mi examen de maestría justamente trabajó en Quantico, así que le pregunté.

Pues el amigo me dice que esa Unidad de Análisis del Comportamiento no existe en el FBI y que lo más parecido es la Unidad de Análisis de Conducta, que depende del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos. Tras la respuesta, ya no quise molestar a dos compañeros que se formaron en Quantico y que se desempeñan en la Fiscalía General de la República. Supuse el resultado.

Otro punto que puede ser un serio problema es que PsychologyToday publica que verificó la cédula de médico de la doctora Cote, “por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey”.

Muro de la doctora Cote en Psychology Today

Se publicó en redes otra receta de medicamento psiquiátrico de la doctora Cote, donde aparece una cédula profesional de médico cirujano y se prescribe Neupax, una benzodiacepina. Respecto a su autenticidad, ni me molesté en buscar, porque la leyenda no señala de donde es egresada, independientemente de una humorada: en los recetarios mexicanos, jamás se pone una leyenda que diga “PhD Psicología Clínica”.

Receta de la doctora Cote, con prescripción de una benzodiacepina

Por lo que se refiere a la receta en la que aparece un logo de la doctora Cote y el doctor Rodrigo Orcajo Castelán, éste último sí es psiquiatra, además de que en una de tantas fotos de las redes sociales de la doctora, aparece una imagen de él, coincidente. El doctor Orcajo Castelán atiende en Ciudad de México.

Doctora Cote y doctor Rodrigo Orcajo Castelán

Por último, le presento los resultados de búsqueda sobre los médicos socios de la doctora Cote. Salvo uno y que no puede ser el que apunta la doctora por motivos de evidente diferencia de edad, ninguno es médico en ninguna parte de los Estados Unidos:

Epílogo

Construir una realidad a punta de inserciones pagadas, Photoshop y prescripciones hechizas, no solo señala a una personalidad múltiple sino a hacer daño a carretadas, torciendo mentes que confían en la integridad de quien supuestamente, pretende ayudarles.

La parte lóbrega del asunto es que me dicen que hay otros dos casos parecidos en Puebla, también de psicólogas. Es hora de normar el ejercicio de esa profesión, parece. Y sin modelos rusos.

