Tijuana, B.C.- La madre y el padre de Erick Onisted Ortiz Becerra, un joven que fue desaparecido el 13 de junio de 2021 en la colonia Torres parte alta, piden que la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California les permita acceder a un predio cerca del Arroyo Alamar para continuar la búsqueda de su hijo. La última vez que pudieron ingresar de manera parcial fue en marzo de este año.

Lorena, madre de Erick Ortiz, explicó que hay una búsqueda programada que no se realizó en su totalidad. La primera vez que pudieron ingresar al predio fue en septiembre de 2023, luego que recibió una llamada anónima que le indicó que en ese lugar habría indicios del paradero de su hijo.

Tras recibir la llamada, acudió con su agente investigador para notificarle sobre esta pista, por lo que se generó una orden para una búsqueda, sin embargo, cuando acudieron al sitio con maquinaria, se les indicó que no podrían continuar los trabajos porque había mucha agua estancada.

“Tenemos una acción urgente emitida por la ONU, cuando estábamos por llegar al punto señalado, paran la búsqueda. Yo no le veo la razón, la pararon a una hora que nunca terminamos esa búsqueda… Interrumpen la búsqueda, yo me acerco al agente, yo me di cuenta hasta los 15 minutos que la habían suspendido porque movieron la máquina del lugar y estaban ya tapando donde salía toda el agua”, narró la madre de Ortiz Becerra.

En aquel momento solicitó cinco minutos más al personal de la Fiscalía, para finalizar la búsqueda que duró tres horas menos en comparación con búsquedas que habían hecho previamente, pero se le negó.

Para marzo del presente año, volvieron a realizar una búsqueda en el mismo lugar, en ese momento se llevó una máquina para extraer agua con la que estuvieron trabajando unos días, pero el último día de esa jornada los agentes decidieron no dar seguimiento y se pararon los trabajos que fueron retomados el 22 de septiembre, solo que en esa ocasión no les permitieron el ingreso a los padres del joven desaparecido.

De esa última búsqueda les prometieron brindarles información y fotografías, pero nunca recibieron tal evidencia.

Manuel Ortiz, padre de Erick, contó que la visita que hicieron este día a la FGE en la Zona Río de Tijuana, es para recordar que su caso sigue sin estar resuelto. Compartió que desde hace dos años y medio acudieron con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tramitar un recurso llamado “Acción Urgente”, el cual se le brindó al demostrar que ni el Estado ni la Federación dieron solución a la desaparición de su hijo.

“Ya han transcurrido tres años –desde la desaparición de Erick Ortiz- y no se ha hecho ningún avance, estamos en el mismo lugar, nada más la carpeta –de investigación- crece, pero con información que nosotros llevamos y ellos no le dan seguimiento, cuando ahí podrían aclarar que han sucedido cosas, han ocurrido muertes en ese lugar”, señaló Manuel Ortiz. N