‘Ante el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, México más que preocuparse deberá ocuparse en tener un país estable”, señaló Antonio Félix Sariñana, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango.

“El mensaje que dió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum es positivo y debemos confiar en la manera que ella actuará en la relación con el país vecino, a través del próximo presidente, que como candidato dijo cosas para convencer a los votantes a su favor”, explicó el empresario local.

En ese sentido aseguró que Donald Trump deberá trabajar en una buena relación con otros países, y no solo con México, por lo que considera que este triunfo de los republicanos no afectará al país.

Al no tener Estados Unidos una buena relación con China, y siendo Durango un estado que en el 2024 manejó inversiones con este país, se espera por parte de los empresarios que está situación no genere conflictos y que no se detengan las inversiones para el próximo año.

Félix Sariñana considera que los conflictos que Estados Unidos tenga con otras naciones no deben afectar el desarrollo de otros países, y por lo tanto señala que debe ser el propio país vecino quien resuelva sus conflictos.

Finalmente, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial confía en que Durango el próximo año obtenga muchas inversiones y que la economía de la entidad se pueda estabilizar en favor de los ciudadanos.

