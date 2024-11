La temporada 5 de Stranger Things ha comenzado a filmarse, anunció Netflix este miércoles 6 de noviembre. “Tus nerds favoritos están de vuelta, listos (o no) para lo que sea que Vecna tenga reservado para ellos en la última temporada de la querida serie”, informó la plataforma.

Los escritores de Stranger Things comenzaron a trabajar en la temporada 5 el 2 de agosto de 2022, casi exactamente un mes después de que la temporada 4 debutara. Desde entonces, han honrado a los fans con repetidas actualizaciones sobre el proceso de escritura de la temporada 5, desde el comienzo de su etapa de escribir cada episodio (25 de agosto de 2022) hasta completar esa cuadrícula (20 de septiembre de 2022).

¿CUÁLES SON LOS TÍTULOS DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 5 DE STRANGER THINGS?

Echa un vistazo a todos los títulos de los episodios de la temporada 5 de Stranger Things, que llegará en 2025, a continuación.

En el otoño de 1987, comienza una última aventura…

Episodio 1

“The Crawl”

Episodio 2

“La desaparición de…”

Episodio 3

“La trampa del arco de giro”

Episodio 4

“Hechicero”

Episodio 5

“Shock Jock”

Episodio 6

“Escape de Camazotz”

Episodio 7

“El puente”

Episodio 8

“El lado derecho arriba”

¿HAY ALGÚN MIEMBRO NUEVO DEL REPARTO?

¡Sí! Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux se unen al elenco de la temporada 5 de Stranger Things. Y Linda Hamilton (The Terminator, Children of the Corn, Chuck) anunció que se uniría a la última temporada en Tudum de 2023: A Global Fan Event.

Stranger Things comienza cuando se conoce la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial. La serie de televisión web es dramática de suspenso, ciencia ficción y terror estadounidense, coproducida y distribuida por Netflix.

Creado por los hermanos Matt y Ross Duffer, y producida ejecutivamente por Shawn Levy. Se estrenó en la plataforma el 15 de julio de 2015; la segunda y tercera temporada se estrenó el 27 de octubre de 2017 y el 4 de julio de 2019, respectivamente y su cuarta temporada se estrenó en 2 partes el 27 de mayo y el 1 de julio de 2022.

En febrero de 2022 la serie fue renovada para una quinta y última temporada, que, después de los retrasos por la huelga SAG-AFTRA, comenzó su producción el 8 de enero de 2024.

Ambientada durante la década de 1980, la historia se sitúa en el pequeño pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, Estados Unidos, donde sus residentes comienzan a lidiar con una dimensión alternativa hostil conocida como Upside Down, después de que una instalación de experimentación humana cercana abre una puerta entre ella y el mundo normal. N