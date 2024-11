Ocurrió en Mecoacán

Un grupo de Infantes de Marina y soldados detuvieron en Paraíso, Tabasco a “El Peje”; sin embargo, no se entusiasme usted demasiado y olvide el descorche. Es una homonimia.

En la tarde del 1 de noviembre, por la Laguna de Mecoacán, se desplazaba un convoy de hombres armados y se dio el topón con los marinos y soldados. Tras una feroz escaramuza, se detuvo a Norberto Jiménez “El Peje”, uno de los mandos de La Barredora.

Enclavado en La Chontalpa, el municipio de Paraíso tiene como cabecera a una población del mismo nombre. Al norte colinda con el Golfo de México y es el territorio obligado para cualquier actividad involucrada con las plataformas petroleras de la zona.

El lugar, además de ser una sauna, no es precisamente hospitalario: caminando por el Centro, se percibe una encimosa vigilancia de halcones que lo mismo se mueven en taxis que vendiendo botellas con agua o despachando en algún comercio.

En 2009, mataron a la familia del Tercer Maestre Melquisedec Angulo, caído en una operación contra la organización Beltrán Leyva. El gobierno federal divulgó en el pésame los datos exactos de la familia del marino, nacido en Paraíso y fueron arrasados por una célula criminal, en venganza por haber emprendido una acción en su contra.

De poco sirvió que Felipe Calderón lanzara una catilinaria de bravatas en contra de los asesinos de esa familia. El encargado de semejante atrocidad, Santos Ramírez “El santo sapo”, sería capturado a finales de 2011.

Pues, regresando al tema se dice que hubo una fractura al interior de La Barredora y que algunos jefes de células regionales de plano se independizaron, pero continúan empleando el nombre del grupo para empoderar su actividad criminal.

En Comalcalco, Paraíso y Villahermosa ya apareció un grupo que está comenzando a matar a los integrantes de dicha Barredora, bajo el original mote de La Anti Barredora.

La Anti Barredora sería una especie de Contra que se ha puesto en marcha para hacerle frente a los que rompieron con la marca, como ya lo hicieron en contra de una célula de desertores, el pasado 28 de marzo en la ranchería de Independencia, Tercera Sección en Comalcalco.

El 5 de octubre de 2024, un video en redes sociales anunció la llegada del Cártel Tabasco Nueva Generación (CTNG), con influencia en los municipios de Jalpa y Macuspana.

Por el momento, no hay forma de asegurar si tienen relación directa con la organización de Nemesio Oseguera, pero sí es una obviedad que se formaron en el terruño de Andrés Manuel López Obrador, dado que él nació en Macuspana.

El oráculo Guacamaya

A principios de abril de este año, le pusieron mantas en distintos puntos de Villahermosa al general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, secretario de Seguridad Pública estatal de Tabasco en donde CJNG le reclamaba por no cumplir los acuerdos, pese a que le entregaron 10 millones de pesos por la plaza.

El militar respondió con una falacia; es decir, algo que se asevera pero no se puede demostrar: la respuesta del general es que CJNG no operaba en el estado de Tabasco. Y a partir de esos malabares, en el mejor de los casos ha acertado a señalar que, está investigando para comprobar si Jalisco está o no en Tabasco.

En ese tenor, los archivos de la filtración Guacamaya permiten entender la magnitud de las ocurrencias del personaje en comento: Inteligencia Militar identificó en 2022, que en Tabasco ya operaba CJNG, Cártel del Noreste y Los Panteras.

Lo anterior tambalea los dichos del secretario tabasqueño de Seguridad Pública, pero el asunto se queda aún corto, considerando otro elemento igualmente viscoso: que La Barredora no es un proyecto de CJNG y que son al menos tres sus posibles orígenes. Le explico.

La Barredora de los Guizar Valencia

Existe la especie de que La Barredora es un grupo fundado por el clan Guizar Valencia, vinculados a José Guizar Valencia, “Z43”.

En la primera década del siglo XXI, se recuerda que el estado de Chiapas había sido atacado por la organización Valencia, particularmente en los límites con Guatemala, en Benemérito de las Américas y el estado tabasqueño de Palenque.

En 2007, el entonces fiscal general estatal de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, apuntó que ese corredor de 200 kilómetros era codiciado por la organización Valencia, ya que pensaba fortalecer su trasiego de narcóticos desde el estado de Michoacán pero se había ralentizado el tema a partir de la ejecución de uno de sus mandos, poco antes.

Herrán Salvatti se refería al baño de sangre que arrasó con el rancho San Francisco 3ª sección, del ejido Alto Amacohite, municipio de Ostuacán, limítrofe con Tabasco, en donde el 22 de enero del 2005, un grupo armado mató a su objetivo, Antonio Guízar Valencia, pero también dio cuenta de Felipe Erick Espinosa Valencia y Miguel Guízar Cárdenas.

Sin que la debieran, también murió Francisco Gómez Nares, así como Fermín y Audelino, ambos de apellidos Gómez Arzat. Después se supo que el autor de la matanza fue Anicasio Pérez Malpica, director de Seguridad Pública de Huimanguillo, Tabasco.

En el entendido que Antonio y José Guizar Valencia, son hermanos y el segundo se convertiría en el “Z43” de Los Zetas, la especie de que La Barredora es un experimento de la familia Guizar para hacerse de puntos específicos de Tabasco, no tiene nada de descabellada, porque en más de un sentido no están invadiendo la plaza sino reactivando su interés para tomar un pedazo del sureste, ahora que todo se revolvió con los “Abrazos no balazos” de López Obrador y el caos del Tren Maya.

Como es de uso, el Cártel de Sinaloa está pero nadie lo ve: la filtración Guacamaya permite identificar que en la frontera con Guatemala, la organización Valencia era vecina criminal de la facción de Joaquín Guzmán Loera. Del lado guatemalteco, en El Petén, éste último personaje tenía ranchos, desde antes de 1993, cuando fue capturado en ese país.

Salvatti estaba axiomatizando que la organización Valencia era el monstruo de la región, pero Zetas y Joaquín Guzmán ahí estaban, sin omitir que desde esos años, Palenque era esencial para el trasiego de todo lo imaginable desde y hacia Centroamérica.

La Barredora local

Otra especie que intenta explicar el origen de La Barredora, es que se trata de gente de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los máximos líderes globales de CJNG.

Bajo esta hipótesis, “El Comandante 88” era la avanzada y se habría presentado en Macuspana a las órdenes de su jefe directo, Jesús “El Lagarto”, jefe de CJNG para la región sur de Veracruz quien despachaba desde Escárcega, Campeche.

El punto se fortaleció con la colocación de mantas en las que, como ya se dijo, CJNG le reclamaba al general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, secretario de Seguridad Pública estatal de Tabasco, por haber recibido 10 millones de pesos por la plaza y no les había dado las facilidades.

Empero, pronto surgió otra especie: que “El Comandante 88” no trabajaba para CJNG sino que es dueño de una banda delictiva local y que la afirmación de que formaba parte de la estructura de Jalisco era un elemento para posicionarse en la entidad.

Como sea, el mapa que publicó el gobierno federal cuando ya estaba como secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, señala claramente que CJNG y el Cártel del Noreste despachan en el estado de Tabasco.

La versión de que La Barredora es un producto local cobró fuerza el 13 de junio de 2024, cuando un grupo armado degolló a 6 personas y dejó 3 malheridas en la colonia Villa Benito Juárez, que todo mundo conoce como San Carlos, en un bar de Macuspana, Tabasco.

Un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas se presentó en el bar “Doña Lucy” y al parecer, fueron los mismos agresores que el 9 de junio dejaron cuerpos encobijados en una cancha deportiva sobre la calle José Morelos, dejando sus cabezas a un lado de los cadáveres.

El mensaje firmado por “El Comandante 88 del Cártel Jalisco Nueva Generación” amenazaba con arrasar a la organización criminal de Gerardo Iván Aguirre Morales “El Águila”.

Poco después, el alcalde de Macuspana, Julio Ernesto Gutiérrez, consideró que en el lugar no estaba CJNG sino “banditas de roba celulares”. Ya encarrerado en la criminalística, pidió a la prensa que “(Hay una firma del CJNG), que me diga quién es el notario que conoce esa firma, al final de cuentas es propaganda”.

La Barredora de los panteras

En la masacre del bar, comenzó a señalarse que la organización “Los Panteras” mutó en La Barredora y si se toma al pie de la letra lo identificado en los documentos de la filtración Guacamaya, se trata del grupo criminal fundado por Benjamín Mollinedo Montiel, “El Pantera”.

Mollinedo Montiel es un relevante huachicolero en el sureste: preso, encargado de plaza de los municipios de Huimanguillo y Cárdenas para CJNG y autor de la ejecución en diciembre de 2020, en contra de otro relevante delincuente, Andrés Rodríguez Vasconcelos, “El Kalimba”.

El dato es relevante porque adonde encontraron el cadáver de Rodríguez Vasconcelos, había un mensaje firmado por “La Barredora”.

Epílogo

El 5 de noviembre, una manta dirigida a La Barredora apareció en la ranchería Monte Adentro en Paraíso, en la que CJNG señalaba: “Somos 4 letras (CJNG) gente del Señor de los Gallos y del 03. Venimos a hacer la limpia incluyendo todo aquel que apoye a La Barredora, servidores públicos y sobre todo a ti ‛Jota’ y a toda tu gente, estamos listos para el topón”.

También le tocó lo suyo al presidente municipal de Paraíso, Alfonso Jesús Baca: “Y a ti presidente municipal Vaca, que ni el gobernador May te quiere, por qué apoyas a La Barredora. Pero ya se les acabó el corrido”.

Tarde o temprano se sabrá el verdadero origen de La Barredora, que sigue dando de qué hablar en uno de los polos centrales de la vida petrolera de México.