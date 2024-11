Tijuana, B.C.- Los abusos de autoridad que pudiera ejercer el Sistema de Administración Tributario (SAT) en contra de los contribuyentes pueden ser revertidos si se implementan los recursos de defensa adecuados. Se han detectado que en el incremento de abusos está el factor del algoritmo que implementó la autoridad tributaria, ya podría tener imprecisiones, opinó Raúl Alejandro Melgar Díaz, abogado especialista en Derecho Fiscal y Empresarial.

“Están mandando masivamente cartas invitación que muchas veces no aplica la situación que se está observando porque el algoritmo que se autoriza no puede cruzar realmente la figura tributaria, el régimen tributario; yo siempre he dicho, la inteligencia artificial aun no puede dominar todo el tema legislativo, tributario, que es tan complejo en México”, indicó el especialista en derecho fiscal y empresarial.

Asimismo, señaló que hay una responsabilidad patrimonial del Estado con las fallas que presentó el SAT esta semana, como la revocación de la e-firma. Explicó que los contribuyentes ya sean personas físicas o morales tienen posibilidad de hacer los reclamos pertinentes a través de un juicio administrativo en el que se especifique el pago de los daños que se generaron.

Por otra parte, mencionó que se ha hecho común que, en el trimestre final de cada año, se presenten presiones recaudatorias por parte de la autoridad, lo que podría terminar en violaciones y abusos de poder. La recomendación del abogado fiscalista consiste en la prevención de los actos, ya que no basta con tener una factura y un registro contable; aseguró que ya se requiere tener más evidencias como los contratos en cada actividad.

“Hoy la autoridad cuestiona la materialidad de las operaciones, la razón de negocios, entonces, es muy importante que el contribuyente volteé a que la prevención es su mejor inversión, porque eso le va a permitir tener mayores elementos en el caso de un cuestionamiento de este tipo”, puntualizó Melgar Díaz.

Por último, indicó que es importante estar atentos cuando el SAT está ejerciendo abuso de poder, como las llamadas a empresas para a través del miedo obtener recaudación. Destacó que en últimas fechas se han reportado que la autoridad cita a los contribuyentes a audiencias dentro del SAT, lo que suele asustar a los afectados. N