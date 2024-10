Tijuana, B,C.- El fiscal central, Rafael Orozco Vargas, desmintió la versión sobre el despido del fiscal de Unidades Especializadas, Alejandro Reyes López, por haber permitido la liberación de seis policías municipales involucrados en el secuestro de un empresario en Tijuana.

Orozco Vargas aclaró que el fiscal renunció a su cargo, situación que no es particular porque ya se ha dado con otras personas al interior de la Fiscalía y es un tema que todos los trabajadores están sujetos a tomar la decisión de dejar sus puestos.

De igual manera, negó que hubiera inconsistencias en la investigación en contra de seis agentes de la Policía Municipal de Tijuana que fueron detenidos el jueves, 24 de octubre, señalados por participar en un secuestro, y liberados horas después.

“No tenemos, al momento, alguna investigación en contra de él porque lo que dice esa nota es falso. Que haya o no, entre comillas, fallo en una carpeta de investigación, no implica necesariamente que exista algún acto de corrupción, eso se puede deber a errores de factor humano, los cuales, también son sancionables, pero en el caso de este fiscal no se debe a una investigación en la que haya sido cesado, él decidió renunciar”, destacó el fiscal central en Baja California.

Agregó que el trabajo que desempeñan al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California puede ser complicado y demandante, Reyes López al tener mucho tiempo en la labor, decidió renunciar.

Sobre la detención de los agentes, informó que la FGE cuenta con una orden de aprehensión que fue cumplimentada, pero, a la hora de hacer la detención se les presentó una suspensión provisional que les brindó un juez de distrito, por lo que les imposibilitó que efectuaran las detenciones.

Por otra parte, reconoció que la esposa de uno de los agentes señalados sí se desempeña como agente de la policía ministerial, pero tiene seis meses incapacitada por lo que no participó en la integración de la carpeta.

El nuevo fiscal de unidades especializadas es Fidel Corvera Gutiérrez, quien se desempeñaba como fiscal de Unidad de Personas No Localizadas. N