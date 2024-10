La ofrenda es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos, pues los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa para convivir con la familia el 1 y 2 de noviembre.

La ofrenda debe contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para reencontrarse con sus seres queridos vivos. No obstante, de acuerdo con la tradición, no todos los difuntos pueden tener un altar.

A continuación te contamos quiénes son los difuntos a los que la familia no debe colocarle un altar a propósito del Día de Muertos y cuál es el motivo.

“Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado Xiomoayan, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba cuatro días.

ALGUNOS MUERTOS NO PUEDEN VOLVER POR SU OFRENDA

“Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán: Mictlantecuhtli (señor de los muertos) y su compañera Mictecacíhuatl (señora de los moradores del recinto de los muertos). Estos lo enviaban a una de nueve regiones, donde el muerto permanecía un periodo de prueba de cuatro años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado ‘obsidiana de los muertos'”, explica El altar de muertos, un documento de la Universidad Autónoma de Hidalgo.

Por ello, aquellos que aún no llegan al Mictlán no pueden volver con sus seres queridos. Otro motivo para no tener una ofrenda es cuando una persona muere un mes antes de la fecha del Día de Muertos.

“Las ánimas llegan en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración no se les pone ofrenda, pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de otras ánimas”, indica el mismo documento.

La cultura mexicana “tiene su más colorida representación en la celebración de Día de Muertos, festividad que se ha visto retratada en diferentes expresiones culturales, las que abarcan todas las manifestaciones: desde el arte prehispánico hasta el popular de nuestros días”, se añade. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: