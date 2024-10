Tijuana, B.C.- Desde el 1 de octubre los importadores de vehículos usados procedentes de Estados Unidos no tienen la posibilidad de cruzarlos a Tijuana porque los altos costos no les hacen viable el pago de estos, ya que el decreto de importación fronteriza no se ha publicado por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que, aprovecharán su próxima visita para externarle la necesidad de que ya sea publicado o les den alguna solución.

Jorge Macías Jiménez, vicepresidente del Grupo Especializado de Autos de Cámara de Comercio Nacional (Canaco) Tijuana, compartió que desde hace 60 años este decreto se aprobaba en cada sexenio, sin embargo, en esta ocasión llevan un retraso de tres semanas, lo que ha detenido las operaciones tanto de las agencias aduanales, como de los negocios que se dedican a la venta de vehículos usados, y de los usuarios particulares que hicieron la compra de vehículos en el vecino país por sus propios medios.

De importar 800 vehículos semanales, desde que inició la actual administración las operaciones se detuvieron y ningún automóvil se ha importado.

Señaló que, además de ayudar a la economía de la región, autorizar este decreto evita que la ciudad se llene de vehículos “chocolate” que son cruzados de manera irregular tanto por ciudadanos de Estados Unidos como por mexicanos que cruzan con visa de turista y cruzan el vehículo sin declarar.

Mencionó que sí han visto un respaldo por parte de la Secretaría de Economía en Baja California por lo que están confiados en los trabajos que viene haciendo el titular de esta dependencia, de agotar los recursos y no tener respuesta, analizarán otros tipos de acciones, incluso un amparo legal de ser necesario.

En el decreto que venció el 30 de septiembre, los vehículos de 2014 a 2019 podían ser importados al 1 por ciento de impuesto, pero, desde que venció deberán pagar un 50 por ciento del impuesto, por lo que los vehículos de 2019 resultan los más afectados, así como los de 2020 que ya fueron comprados pero que continúan en Estados Unidos porque no pueden ser importados antes los altos costos que representa.

“Los vehículos a la frontera tenían un beneficio del 1 por ciento del Impuesto General de Importación, al no renovar el decreto, este impuesto sube al 50 por ciento… Algunos de ejemplos de vehículos, un Civic por ejemplo, 2015, pagaba de impuestos 4,900 pesos al no renovarse estaría pagando 69,900 pesos”, informó Kathya Torres Arechiga, departamento agencia aduanal Grupo Logix.

Dijo que sin este beneficio tienen que pagar impuesto del 50 por ciento más el 16 por ciento del IVA por lo que no es viable pagar estas cantidades. Con el decretó que venció el 30 de septiembre tenían posibilidad de importar vehículos hasta el 2019. Por un vehículo 2019 tipo Tacoma, F150, se pagaban 15,000 pesos de impuesto, pero sin el decreto se pagarían 240,000 pesos de impuesto por lo que no han podido seguir importando vehículos.

La afectación también es para los agentes aduanales que se dedicaban a importar vehículos usados, además de estos trabajadores, también las empresas tramitadoras se han visto paralizados en sus actividades.

La agente aduanal compartió que buscaron aplicar el beneficio que les brinda el T-MEC para evitar pagar el 50 por ciento de impuestos, pero las autoridades locales les informaron que a nivel federal les han instruido que todavía no pueden hacer uso de este beneficio porque impactaría en la industria automotriz y agencias que venden vehículos nuevos por lo que están en espera si habrá una nueva publicación del decreto.

El vicepresidente del Grupo Especializado de Autos de Canaco Tijuana, compartió que todavía no hay afectaciones en alguno de los 150 negocios que están afiliados, pero si para el mes de noviembre no hay una respuesta clara a las peticiones hay una posibilidad de que los negocios que no puedan sostenerse opten por cerrar o irse a la informalidad, situación que buscan evitar. N