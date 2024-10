Los higos están de moda en las redes sociales. Cada vez son más los vídeos de higos que aparecen en los feeds de la gente y sacan de la oscuridad a la fruta.

“Los higos han ido ganando popularidad, especialmente con el aumento del interés por las dietas basadas en plantas y los superalimentos”, explica a Newsweek la terapeuta nutricional Amie Butler, de Amie Butler Nutrition.

La tendencia también puede deberse a la forma inusual en que los higos son polinizados, una historia que se ha estado difundiendo en TikTok. En lugar de que las flores de la higuera sean polinizadas por abejas –como ocurre con las manzanas, por ejemplo–, el fruto del higo es una flor invertida.

Una pequeña avispa se arrastra dentro de la fruta para polinizarla y suele poner huevos y morir allí. El higo absorbe entonces a la avispa. Para los aficionados a la nutrición y el bienestar, los higos ofrecen una forma sana –y estéticamente agradable– de disfrutar de un capricho dulce.

“Me encantan los higos por su dulzor único y su textura masticable”, dice Butler. “Van especialmente bien con queso o al horno con canela para servir con yogur”.

LOS HIGOS YA NO SON TAN EXÓTICOS COMO ANTES

La terapeuta nutricional Charlotte Watts, de charlottewattshealth.com, declaró a Newsweek: “Me encantan los higos. Me gustan muchísimo. Los he visto cada vez más frecuentes, no sé si eso es ‘popular’. He visto más higos frescos por ahí.

“Ya no me parecen tan exóticos como antes… Me encanta comer un higo fresco como fruta, y lo he hecho durante mucho tiempo porque me han ayudado con cosas digestivas, y el sabor es delicioso”.

La terapeuta nutricional Milena Mastroianni, del Instituto de Nutrición Óptima, comparte su aprecio por esta fruta blanda: “Los higos son una fruta otoñal encantadora… A mí personalmente me encantan los higos”.

Pero no se trata sólo del sabor. Aunque los tres coincidieron en que los higos eran deliciosos, los terapeutas nutricionales también dieron razones por las que eran adiciones valiosas a la dieta.

“Para mí, la mayor ventaja de los higos es su contenido en fibra, que sabemos que es maravillosa para la salud intestinal y el microbioma”, afirma Mastroianni. “La fibra dietética ayuda a regular el intestino y alimenta los microbios intestinales beneficiosos”.

Watts dijo que los higos, junto con las ciruelas pasas, eran remedios tradicionales contra el estreñimiento porque la fibra soluble podía “hacer que los intestinos se movieran”. Sin embargo, Watts dijo que su efecto laxante tiene desventajas.

“Si las personas son propensas a la diarrea, podrían descubrir que sólo pueden tolerarlas ocasionalmente o que la fruta fresca es más tolerable que la seca, cuando la fibra está más concentrada”, dijo. Pero la fibra no es lo único bueno de los higos. También están llenos de micronutrientes, dicen los terapeutas nutricionales.

VITAMINAS Y MINERALES EN UNA FRUTA

“También contienen muchas vitaminas y minerales, sobre todo vitamina A, vitamina K, vitamina B6, calcio, hierro, potasio y magnesio”, explica Mastroianni. Todos ellos son micronutrientes esenciales que contribuyen al funcionamiento del organismo. Por ejemplo, la vitamina A contribuye a la salud ocular, el hierro es bueno para la sangre, y la vitamina K y el calcio ayudan a mantener los huesos fuertes y sanos.

Butler añadió: “[Los higos] contienen compuestos vegetales protectores llamados polifenoles. Estos compuestos pueden tener propiedades antioxidantes protectoras en el organismo”.

Los polifenoles son sustancias químicas vegetales que se cree que reducen el estrés oxidativo en el organismo y el desgaste de las reacciones químicas cotidianas que pueden contribuir al envejecimiento y al riesgo de enfermedades.

Los tres expertos solo mencionaron un inconveniente importante –aparte de los efectos laxantes de los higos–: el contenido de azúcar de la fruta.

“Los higos suelen tener un alto contenido en carbohidratos en comparación con otras frutas como las bayas”, afirma Mastroianni. “Pero esto se compensa cuando los higos se emparejan en platos como ensaladas, que suelen contener más fibra y proteínas”.

Butler añadió que algunas personas sensibles al azúcar pueden experimentar picos de azúcar en sangre después de comer higos debido a su alto contenido en azúcar.

LOS HIGOS SON UNA FUENTE DE AZÚCAR

Sin embargo, Watts aclaró que, aunque los higos son una fuente de azúcar, por lo que podrían tener este efecto en algunas personas, en general tienen un efecto equilibrador del azúcar en sangre.

“A muchas personas les ayudan a controlar el azúcar en sangre”, explica. “Así, ha habido algunos estudios sobre diabetes que demostraron que ayudan a regular la insulina. Algo de eso ocurre también con el té de hojas de higuera.

“Tienen esa fibra soluble, por lo que liberan azúcar lentamente, pero también son maravillosamente dulces. Tienen ese buen saco de semillas, por lo que cuesta masticarlas. Eso satisface al cerebro –sabe que ha comido algo– y además recibes un poco de dulzor. En muchos sentidos, eso es lo que intercepta los bucles de ansia de azúcar en sangre. Es muy útil tenerlos cerca”.

En otras palabras, el dulzor de los higos puede satisfacer los antojos de azúcar, pero la fibra ralentiza la liberación de azúcares en el organismo, por lo que la respuesta de la glucosa en sangre no es tan drástica.

Sin embargo, Watts advirtió que los higos secos pueden provocar un pico de azúcar en sangre más agudo porque el azúcar está más concentrado y es más fácil comer más cantidad. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

