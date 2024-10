Los empleados que se identifican como generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) se sienten más culpables por tomar descansos en el trabajo que cualquier otra generación, según una nueva encuesta.

El Informe de Almuerzo 2024 de ezCater encontró que casi la mitad (47 por ciento) de los trabajadores de la generación Z se pierden el almuerzo al menos dos veces por semana, a pesar de que 50 por ciento lo reconoce como la mejor parte de su jornada laboral.

El informe, basado en una encuesta de 5,000 empleados a tiempo completo, reveló que 49 por ciento de todos los trabajadores se pierden el almuerzo al menos una vez a la semana, principalmente debido a horarios apretados y cargas de trabajo pesadas.

Los trabajadores de la generación Z parecen estar saltando los descansos por una razón importante: se sienten culpables. De hecho, la generación Z era cuatro veces más propensa que los Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964, de sentirse culpables por tomarse un descanso en el trabajo.

Todo esto a pesar del hecho de que 100 por ciento de los trabajadores de la generación Z encuestados dijeron que tomar un descanso para almorzar tiene un impacto positivo en su desempeño laboral.

LA GENERACIÓN Z Y LOS DESCANSOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

“Saltarse el almuerzo o las comidas en general es perjudicial tanto para la salud física como mental, y hacerlo durante un largo período puede contribuir o exacerbar el agotamiento, lo que no es bueno para el trabajo ni para los trabajadores”, dijo la conductista y experta en manejo del estrés Robyne Hanley-Dafoe.

Hanley-Dafoe enfatizó que tomar descansos y tener un buen equilibrio entre el trabajo y la vida puede mejorar el estado de ánimo y la productividad. “Cuando no estás almorzando, ya sea cruzando la calle por una ensalada o simplemente a la sala de descanso, te mueves menos. Cuanto menos te muevas, peor te sentirás también”.

Un estudio publicado a principios de este año por investigadores de la Universidad de Nueva York analizó datos de más de 7,000 personas en los Estados Unidos. Utilizando la información recopilada durante 30 años, el estudio encontró que los horarios de trabajo volátiles o impredecibles están asociados con un sueño deficiente, fatiga física y agotamiento emocional, lo que puede hacernos vulnerables a una vida poco saludable.

LA CARGA DE TRABAJO NO DEBERÍAN IMPEDIR COMER

Sin embargo, no es solo la generación Z luchando por tomar un descanso. De todos los trabajadores, 23 por ciento de los empleados dijo que no puede tomar un descanso porque no tiene suficiente tiempo para hacer su trabajo, mientras que 19 por ciento dijo que tiene demasiadas reuniones programadas para tomar un descanso.

El informe de ezCater aconseja a las organizaciones que fomenten una cultura laboral más saludable, fomentando y promoviendo los descansos. “Las pausas para el almuerzo a menudo se sacrifican debido a los apretados horarios, pero pueden desempeñar un papel importante en reunir a las personas y mejorar el bienestar de los empleados”, dijo Kaushik Subramanian, director de ingresos de ezCater.

Hanley-Dafoe estuvo de acuerdo en que aquellos que sienten que no pueden tomar un verdadero descanso en el trabajo deberían abordar el problema antes de que su salud se resienta. “Si tu carga de trabajo te impide comer, es importante abordar eso, así como diferenciar el estrés de la angustia”, dijo. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

