En cinco minutos

Cuatro cuerpos abandonados en un auto calcinado sobre la autopista México-Puebla, en las narices del Arco de Seguridad de Huejotzingo, señalan un río fúnebre de información.

“Lo que ustedes no pueden hacer en el gobierno de Puebla, nosotros lo hacemos en 5 minutos. Aquí sí hay coordinación e inteligencia para cazar los objetivos que queremos”, señalaba la cortinilla de un video puesto en redes por el Operativo Barredora CJNG.

El video que subió dicha organización criminal el 14 de octubre en donde cuatro hombres aparecen a cuadro, maniatados, cubiertos del rostro y arrodillados, permite confirmar con nitidez una parte del entramado criminal de Puebla y la relevancia de Tepeaca y Amozoc en la protección a favor del expolio.

Javier, “El Muñeco”; Fernando, “Piroloco”; Yahir, “El Flaco”; y Sergio, “El Chore” informaron que su actividad preponderante era el robo a transporte de carga y a casa habitación, para lo cual señalaron ser outsourcing de “Alfa 5”, quien les entregaba el 30 por ciento de lo robado como estipendio.

El asunto se puso interesante cuando señalaron que la mercancía robada la entregaban en el municipio de Tepeaca y su remuneración la recibían en Amozoc, actividad que les había permitido obtener un ingreso desde 2020.

Por otra parte, el video producido por la Operativa señala que ellos fueron los que le entraron al topón contra el Ejército en San Matías Tlalancaleca, el pasado 9 de octubre.

Las fobias de CJNG

Más allá de que el video de marras confirma lo que he publicado en términos de que este grupo dispone de un mecanismo eficiente de inteligencia y de la capacidad para atacar blancos específicos, señala que estos personajes están lanzándose contra organizaciones que trabajan o trabajaron para distintas escisiones de Los Zetas.

También permite identificar que uno de los grupos a debilitar por parte de esta Operativa es la estructura de “Los Téllez”, lo que se confirma con los encontronazos identificados en Tepeaca y San Matías Tlalancaleca.

“El Yoyo” y “El Chupón”

Empoderado por Abraham Filiberto “El Pelón del Sur” y colateralmente por Beatriz “La Reina del Sur”, Javier “El Yoyo”, pasó de ser el confiable todoterreno de aquel en el sur de la capital, a dirigir el negocio del narcomenudeo y cobro de piso.

No es cosa menor que el Operativo Barredora haya levantado en Balcones del Sur a los cuatro personajes que puso a cantar en un video: ese territorio es de “El Yoyo”, por lo que envía un mensaje de que pueden entrar y salir a esos lugares, sin mayor problema.

El video confirma tangencialmente que el expolicía “El Yoyo” está vinculado con la mujer ejecutada el pasado 24 de junio en Misiones de San Francisco en Coronango.

En el video también se menciona a Alejandro “El Chupón”, actor esencial en el mercado Unión. Si se atan cabos, se colige que el Operativo seguirá visitando Agua Santa, Constitución Mexicana, Galaxia Castillotla, Playas del Sur, Minerales del Sur y San Bartolo, por decir unos ejemplos.

Un evento ocurrido en 2018 puede ayudar a entender la magnitud del asunto: Christian “El Grillo” se presentó a Los Lavaderos y repartió narcóticos a diestra y siniestra. En minutos, no pocos comerciantes se fueron con las manos llenas de producto para comenzar a venderlo a los adictos de la zona.

En un parpadeo, desapareció la paz de ese lugar. Se dio inicio a los levantones y asesinatos focalizados a los vendedores y consumidores, por cortesía de dos grupos antagónicos.

Ahí se dejaban ver “Walter”, “El Velas” y “El Pachón” pero “Los 14´s” operaban a la par de Christian, con “La Yuca”, “Tony”, “Tío Fer” y “GuiGuis”.

Se sabía que “Silver” se encargaba del abasto los siete días de la semana. La bodega del narcomenudeo se encontraba en la 3 norte y 36 poniente, atrás del OXXO, por donde se ubica una farmacia particular y paso obligado de los microbuses de la zona. Recorriendo el lugar, identifiqué un sinnúmero de halcones y nula vigilancia policiaca.

El caso de Los Lavaderos me permitió entender que a cada paso que “El Grillo” retrocediera, “Los 14´s” avanzarían, si se considera la protección que estos dos recibían por parte de dos integrantes de Morena y dos policías. De éstos últimos, uno se encontraba en el K9 al tiempo que otro, sigue haciendo lo propio desde el C5 estatal de Puebla.

De los políticos, uno migró de Movimiento Ciudadano a Morena en 2017. En tales condiciones, en 2021, “Los 14´s” reclutaron a un agente ministerial, “El Chicuisquis” para que los narcomenudistas que trabajaban para otros grupos criminales, migraran a sus filas.

Dicho funcionario ministerial también ha sido valedor de “Tita”, una de las lideresas del narcomenudeo en las Unidades Volkswagen I y II, así como en Sanctorum y Cuautlancingo.

Este tipo de hechos señala que la persecución contra “Grillos” y una constelación de etcéteras que trae el Operativo Barredora, tienen el mismo origen y muchos de sus datos provienen de individuos que se encuentran en el Penal de San Miguel y en el de Tepexi de Rodríguez.

Epílogo: la venta

En 2021, escribí en distintos medios de comunicación que a finales de 2020, “El Chupón” mesuraba la decisión de vender su parte de la plaza. La versión sólida señalaba que un altísimo funcionario estatal lo presionó fuertemente para que cediera la porción de Puebla Capital que controlaba y el delincuente seguiría ganando su dinero por trabajarla pero ya no sería dueño de ese territorio.

Al mismo tiempo, se supo que “El Croquis” estaba siendo presionado por emisarios de un político ya finado, para que cediera el territorio y su finiquito fuera el mercado Zaragoza. En diciembre de ese mismo año, “El Patrón de los Reyes” fue desplazado del mercado Zapata por “El Negro”.

Lo vertido por Javier, “El Muñeco”; Fernando, “Piroloco”; Yahir, “El Flaco”; y Sergio, “El Chore” en el sentido que dependen de “Alfa 5” y considerando que la propia Barredora señala a “El Chupón”, a “El Yoyo”, a dos funcionarios policiacos muy conocidos y a un familiar de otro personaje sobre el que ya no hay sospechas sino certezas, hacen pensar que ahora mismo Puebla está jugándose su suerte para el próximo lustro.

El escenario señala que ni remotamente vendrá la paz en el corto plazo, dado que cada quien está moviendo posiciones para negociar en 2025.

Los bisoños y los pagados publican que CJNG está “intentando” entrar a la plaza Puebla. Eso no es cierto. Una manta firmada por CJNG, colocada el 14 de noviembre de 2017, en las inmediaciones de San Miguel, anunciaba a los Zetas que había llegado a Puebla y se disponía a tomar la plaza, además de jurar vengar la muerte de “El Kalimba”, señalando a Roberto de los Santos, “El Bukanas”. Yo mismo lo advertí y me llamaron lunático.

Otra manta, colocada el 15 de julio de 2019 y firmada por CJNG, informaba que “El Negro” era el encargado de la plaza. Se refería a Omar Jonatan, amo y señor de Clavijero.

En otras palabras, el Operativo Barredora CJNG está imprimiéndole velocidad a esas venganzas, pero no por motivos nobles sino porque la autoridad descuidó la coraza que protegía a Puebla del salvajismo criminal. Ahora, no importan cuantas patrullas nuevas se compren: lo que no se protegió con inteligencia y valor, se perdió con desdén y sangre.