El grupo de pop español La Oreja de Van Gogh anunció este lunes 14 de octubre que Leire Martínez dejará de ser su vocalista después de 17 años de carrera juntos.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados.

“La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, indicó la banda española en un comunicado.

El documento publicado en X, indica: “Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”.

Es así como se cierra un ciclo de la banda con Leire Martínez y el grupo continúa con Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuertes y Haritz Garde.

Leire Martínez llegó a La Oreja de Van Gogh en el año 2008 tras la salida de Amaia Montero que buscaba una carrera en solitario, a su vez, también hubo comentarios acerca de la posibilidad de una “mala relación” entre la vocalista y el resto de los miembros de la banda.

EL ÉXITO DE LA OREJA DE VAN GOGH PERDURÓ DESPUÉS DE AMIA MONTERO Y CON LA LLEGADA DE LEIRE MARTÍNEZ

La Oreja de Van Gogh es originario de San Sebastián, País Vasco, España. Su trayectoria musical, como grupo consagrado, comenzó formalmente en 1996. Pese a la salida de Amaia Montero, la banda no dejó de tener un gran éxito con la llegada de Leire Martínez.

Entre los premios obtenidos se encuentran el Grammy Latino, MTV Europe Music Awards, Premios Ondas, Premios de la Música, Premio Lo Nuestro, la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar,​ entre muchos otros.

En 2007, Leire Martínez consiguió entrar al concurso musical del canal de televisión Cuatro, Factor X.2​ Durante su participación interpretó temas como “Me voy” de Julieta Venegas, “Left Outside Alone” de Anastacia, “Be My Baby” de Vanessa Paradis y también “All Around The World” de Lisa Stansfield, empero, fue eliminada en la sexta gala del programa.

Posterior a ello, Leire se unió a La Oreja de Van Gogh, no obstante, también ha hecho algunos cameos en series de televisión, como la serie de Disney Channel “La gira”, como ella misma,3 y en el telefilme “La duquesa” del canal español Telecinco, en su papel de Alicia Koplowitz.

Por ahora La Oreja de Van Gogh se queda sin vocalista a la espera de que alguien tome el lugar de Leire Martínez. N

