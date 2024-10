El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, anunció que contratará un despacho externo para finiquitar a 340 exagentes de la extinta Policía Federal que fueron integrados como Policías Municipales

“Estamos viendo la contratación de un despacho para liquidar a los ex federales porque no va a ser un día, es un proceso largo, con la entrega de equipo y baja de registro. Esperemos que no pase más de una semana para cubrir todas las liquidaciones”.

Para finiquitar a los elementos, la administración municipal tendrá que gastar 30 millones de pesos que afectarán los primeros 100 días del gobierno municipal entrante. Recordó que muchos de ellos dejaron de acudir al trabajo y buscarán que se les liquide conforme a la ley y así evitar demandas.

“Nosotros no queremos negociar con ellos para decirles si te vas te vamos a dar el 60 o el 70 por ciento, los vamos a liquidar al 100 por ciento, porque nosotros venimos como un gobierno que defiende los derechos de los trabajadores”.

El alcalde recalcó que para este ejercicio no pedirán adelanto de participaciones, sino que lo harán con recursos propios.

“Queríamos aprovechar los pocos recursos que nos dejaron para hacer muchas cosas, ahora tenemos que compartirlos, tenemos que moverlos y tener los recursos para las liquidaciones”, señaló.