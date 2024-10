Como Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR), es un honor dirigirme a ustedes para hablar sobre la relevancia que nuestro Sector, el Sector Terciario, jugará en el cumplimiento de los 100 compromisos asumidos por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum.

Como sabemos, el Sector es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía; conformado por el comercio, los servicios y el turismo, a menudo es subestimado en cuanto a la necesidad de revisar o desarrollar políticas públicas que lo fortalezcan y generen nuevas oportunidades y condiciones de crecimiento y competitividad.

Este Sector representa más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), y genera más de la mitad del empleo formal en el país, siendo impulsado principalmente por las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como por los negocios familiares. Estos últimos son el motor que impulsa a millones de familias mexicanas, especialmente de clase media y baja, quienes dependen directamente de que sus negocios se mantengan en operación y la oportunidad de seguir creciendo.

Sin embargo, a pesar de su tamaño e impacto, el Sector Terciario no ha recibido el reconocimiento ni el apoyo integral que merece. A menudo, se nos percibe como un sector que crece por su propia naturaleza y que no requiere de apoyos para su impulso. Lo cierto es que, si los comercios o negocios no abren o no encuentran cómo mejorar, dejan de generar ingresos, y cuando eso ocurre, las familias mexicanas se ven afectadas, los empleos se pierden, y el país deja de percibir impuestos que son fundamentales para financiar los compromisos del gobierno.

Hoy, hacemos un llamado urgente a la creación de una política integral nacional de comercio, servicios y turismo, que no solo promueva la formalización del empleo y el crecimiento sostenido del comercio local, sino que también genere las condiciones para que nuestras PYMES puedan seguir prosperando, lo cual beneficiará a las empresas y a la economía nacional en su conjunto.

En la actualidad, nuestro sector crece más rápido que la economía nacional. Mientras el PIB general crece en torno al 2% o 3%, el Sector Terciario prevé un crecimiento del 4.6% en 2024, lo cual refleja su dinamismo y capacidad para generar riqueza y empleo. Sin embargo, este crecimiento no puede depender solo de nuestra capacidad para seguir adelante, es necesario un plan estratégico que contemple medidas específicas para el comercio, los servicios y el turismo, fundamentales para el bienestar económico de México.

CONCANACO SERVYTUR, con más de 4.8 millones de empresas representadas en 1,857 municipios, y 900 mil registros patronales, somos testigos de las necesidades de nuestros empresarios todos los días: la falta de infraestructura adecuada, la inseguridad en las carreteras y la falta de incentivos para la transformación digital son solo algunos de los desafíos que enfrentamos.

Por eso confiamos en que la presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum y su equipo sepan de la importancia que tiene el Sector Terciario y que, a diferencia de administraciones anteriores, tomarán acciones decisivas para generar las condiciones necesarias para que nuestro Sector siga siendo el motor del desarrollo económico del país, y sea el soporte para cumplir los 100 compromisos asumidos por la presidenta.

Al hablar de los compromisos del gobierno, debemos reconocer que estos se dividen en tres categorías: aquellos que requieren recursos, los que generan recursos y los que son neutros. Para financiar los compromisos que requieren recursos, el presupuesto de ingresos del gobierno se compone principalmente de tres fuentes:

Los ingresos generados por los empresarios y las empresas privadas, que son esenciales para el crecimiento económico.

Las empresas del Estado, que aportan utilidades provenientes de sectores estratégicos como el energético.

La contratación de deuda, que debe mantenerse bajo control para asegurar la estabilidad financiera del país.

Este marco nos muestra que el éxito de los compromisos de la presidenta Sheinbaum dependerá en gran medida del desempeño del sector privado, en particular del comercio, los servicios y el turismo.

Por ello reiteramos desde la CONCANACO SERVYTUR la necesidad de impulsar una política integral nacional que fortalezca al Sector Terciario, promueva la formalización del empleo y el crecimiento sostenido del comercio, los servicios y el turismo.

Es fundamental que esta política visualice a México como un actor global, integrando nuestras comunidades de consumo local. El comercio ha sido el motor de las civilizaciones desde épocas prehispánicas, y hoy, más que nunca, necesitamos apoyarlo y apuntalarlo. La iniciativa deberá enfocarse en dar fuerza a nuestras PYMES, facilitar la transformación digital y ofrecer a los negocios familiares las herramientas necesarias para competir, crecer y generar empleo y riqueza.

CONCANACO SERVYTUR desempeña un papel fundamental en las comunidades de los 1,857 municipios donde está presente a los largo y ancho del país; interactuamos directamente con los gobiernos locales, estatales y federales, nuestra misión es clara: somos la voz de las empresas que generan empleo, que fortalecen las economías locales, y que construyen la prosperidad en sus comunidades.

Se preguntarán por qué hablo tanto del empleo, la respuesta es sencilla, debemos generar y alimentar el ciclo económico, un ciclo que genere, además de riqueza y beneficios para las familias, impuestos para el gobierno, y eso solo se logra con empleos formales.

En México, cerca del 45% de los trabajadores se encuentran en la formalidad laboral, lo que significa que tienen acceso a prestaciones de ley como seguridad social, vacaciones pagadas, y aguinaldo, acceso a crédito para vivienda, pensión de retiro, entre otros beneficios. Estos trabajadores también contribuyen directamente a la economía formal a través de impuestos y aportaciones al sistema de seguridad social, coadyuvando a generar un equilibrio entre los ingresos y egresos del gobierno.

Por otro lado, 55.6% de los empleos se encuentran en el sector informal, un número preocupante que refleja una realidad en la que millones de personas carecen de acceso a los derechos laborales más básicos.

El empleo informal deja a los trabajadores sin protección social, sin seguridad ante accidentes laborales o despidos, y, a largo plazo, sin acceso a una pensión digna. Esta falta de formalidad laboral afecta no solo a los trabajadores, sino también a la economía, ya que, por ejemplo, disminuye la base de contribuyentes, limita la capacidad del Estado para financiar programas sociales, sustentar servicios públicos, y perpetúa ciclos de pobreza.

Las causas del empleo informal son diversas. Muchas veces la falta de oportunidades laborales formales, la falta de preparación, especialmente en sectores rurales o marginados, lleva a las personas a buscar empleos fuera del marco legal. Asimismo, las barreras burocráticas para abrir negocios formales y los costos asociados a cumplir con todas las regulaciones fiscales y laborales, hacen que muchos pequeños empresarios desistan de formalizar su negocio y opten por la informalidad.

Es crucial crear sinergias y el andamiaje legal y político necesario para fortalecer el empleo formal y reducir la informalidad, para ofrecer mayor estabilidad a los trabajadores, y el crecimiento económico de nuestro país. Como Confederación alzaremos la voz y confiaremos en que el poder legislativo impulsará políticas que promuevan la formalización del empleo en beneficio de las y los mexicanos, y que harán visible el empleo informal, todos sabemos que existe, todos lo vemos, pero en los últimos años solo se legisla sobre el empleo formal.

En CONCANACO SERVYTUR, nuestra historia es testigo de que creemos firmemente en la colaboración entre el sector público y privado. El México que queremos dejar a las futuras generaciones debe construirse a partir de nuestras fortalezas, y estas fortalezas radican en un Sector Terciario sólido, que siga siendo el motor del desarrollo económico y social. Hoy, como nunca, debemos trabajar para asegurar un futuro de oportunidades, estabilidad y crecimiento para todas y todos.

El México que queremos construir requiere que gobierno, empresarios y sociedad vayan de la mano. El comercio, los servicios y el turismo son los pilares sobre los que se sustentan millones de empleos formales y el bienestar de nuestras familias.

Por: Dr. Octavio de la Torre, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR).